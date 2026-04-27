Un bărbat și-a omorât trei prieteni după ce aceștia l-au mânjit cu tort la petrecerea de ziua lui

Gestul l-ar fi enervat profund pe sărbătorit. Foto: Getty Images

Un incident extrem de violent a avut loc în India, unde o aniversare aparent banală s-a încheiat tragic. Un bărbat este suspectat că și-a ucis trei prieteni după o farsă care a degenerat, potrivit The Sun.

Totul s-ar fi petrecut într-o sală de fitness din Bulandshahr, în apropiere de New Delhi, unde Jeetu Saini își sărbătorea ziua de naștere alături de apropiați. În momentul în care a fost adus tortul, prietenii au decis să facă o glumă obișnuită: unul dintre ei i-a întins cremă pe față.

Gestul, deși considerat inofensiv de ceilalți, l-ar fi enervat profund pe sărbătorit, care a părăsit imediat locația.

Potrivit informațiilor apărute ulterior, acesta s-ar fi întors la scurt timp, însoțit de mai multe persoane și având asupra lui mai multe arme de foc. Un martor, rudă cu una dintre victime, a declarat că atacul a fost brusc și fără avertisment, iar cei prezenți nu au avut timp să reacționeze.

În urma incidentului, trei tineri, Amardeep Saini (26 de ani), Manish Saini (23 de ani) și Akash Saini (23 de ani), au fost împușcați de mai multe ori și au fost declarați decedați la spital.

Forțele de ordine au intervenit rapid după ce s-au auzit focuri de armă și au securizat zona. Mai multe persoane au fost deja reținute pentru audieri, iar autoritățile continuă căutările pentru suspect și complicii săi, care ar fi fugit de la locul faptei.

Poliția a anunțat că se analizează imaginile de pe camerele de supraveghere și probele strânse la fața locului. Primele concluzii indică faptul că între participanți ar fi existat un conflict care a escaladat rapid.

Ancheta este în desfășurare.