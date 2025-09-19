Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce mașina a făcut accident și i-a blocat în interior

19 Sep 2025

Mașina în care au ars cele trei persoane FOTO: Westfalenpost/Funke Mediengruppe

Un bărbat de 43 de ani și doi copii de nouă ani au murit „arși de vii”, după ce au rămas blocați în interiorul unui autoturism Tesla.

Mașina a luat foc pe 7 septembrie, după ce a ieșit de pe șosea și s-a izbit de un copac în vestul Germaniei, a anunțat poliția.

Bărbatul și copiii, care nu au fost identificați, au murit la locul impactului. Un alt copil aflat în vehicul a reușit să iasă teafăr din mașină și a fost dus la un spital din apropiere.

Un localnic a încercat să-i salveze pe ceilalți ocupanți ai mașinii, dar nu a putut deschide ușa din cauza mânerelor retractabile ale Tesla, a relatat presa germană.

Roman Jedrzejewski, care are un magazin de vopsele vizavi de locul accidentului, în Schwerte, Renania de Nord-Westfalia, a spus că a alergat spre mașină cu un extinctor după ce a auzit o bubuitură puternică.

El a declarat pentru publicația locală Ruhr News: „Am vrut să salvez niște oameni. Am încercat să deschid mașina, dar nici asta nu a mers. Era deja foarte fierbinte din cauza incendiului, dar partea dreaptă a mașinii era încă relativ nedeteriorată. La naiba, nu am reușit să ajut. Nu a mers”.

Incendiul a continuat să ia amploare, iar pompierii locali s-au chinuit să-l stingă din cauza reaprinderilor repetate.

Accidentul, despre care poliția a spus că s-a întâmplat când Tesla încerca să depășească o altă mașină, este încă în curs de investigare de către departamentul de poliție din Renania de Nord-Westfalia.

Departamentul de poliție al districtului a declarat: „Scopul nostru este să reconstruim complet desfășurarea evenimentelor și să stabilim clar cauza”.

Asociația auto din Germania, ADAC, a avertizat în aprilie 2024 că mânerele retractabile ale ușilor ar putea reprezenta un risc de siguranță. ADAC a explicat că mânerul ușii se poate menține retras după întreruperea alimentării electrice, în urma unui accident.

Accidentul mortal a avut loc la câteva zile după ce Bloomberg a dezvăluit mai multe accidente în care pasagerii au rămas blocați în interiorul mașinilor Tesla după accidente.

Max Walsh, un pompier din Virginia aflat în timpul liber, s-a confruntat cu imposibilitatea de a deschide ușile la Modelul Y și nici nu a putut sparge un geam cu mâinile goale pentru a salva un șofer.

Marți, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA a anunțat o investigație asupra a aproximativ 174.000 de Tesla Model Y, după ce au fost raportate cazuri în care mânerul ușilor electrice nu putea fi deschis.

Aceste rapoarte au inclus situații în care părinți încercau să scoată un copil din mașină.

Vehiculele Tesla au în interior mecanisme manuale de eliberare a ușilor, dar copiii s-ar putea să nu știe sau să nu poată accesa aceste dispozitive, chiar dacă șoferul știe de existența lor.

Șeful de design de la Tesla a anunțat că în momentul de față compania lucrează la redesenarea mânerelor ușilor.