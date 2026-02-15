Un câine i-a condus pe polițiști direct la un copil de 3 ani dispărut. Momentul, surprins de camerele video

Animalul i-a dus pe polițiști direct la o mașină și s-a așezat lângă bara din spate. Foto: Louisville Metro Police

Un câine dintr-un cartier din Louisville, statul Kentucky, a avut un rol decisiv în găsirea unui băiețel de trei ani dispărut luna trecută. Intervenția neobișnuită a fost surprinsă de camerele corporale ale polițiștilor, iar imaginile au fost făcute publice recent, scrie CBS News.

Pe 7 ianuarie, peste șase agenți ai poliției din Louisville au fost mobilizați după ce s-a semnalat dispariția copilului. Au început imediat căutările, la sol, în timp ce deasupra zonei survolau o dronă și un elicopter.

Primele ore nu au adus niciun rezultat. Apoi, din senin, și-a făcut apariția un câine care a început să latre insistent la unul dintre polițiști.

„Mergeam spre partea din față a casei când s-a întâmplat ceva incredibil. A apărut un câine. Lătra la mine de parcă îmi spunea să mă grăbesc”, a povestit agentul Josh Thompson. „M-a condus până în curtea din spate și atunci mi-am spus că băiatul trebuie să fie acolo.”

Animalul i-a dus pe polițiști direct la o mașină și s-a așezat lângă bara din spate. În interior se afla copilul, nevătămat. Micuțul a fost imediat readus în brațele familiei.

„Nu cred că am văzut vreodată un copil mai fericit. A sărit din mașină, m-a strâns de gât și nu mi-a mai dat drumul”, a spus polițistul.

Nimeni nu știe nici acum de unde a apărut câinele sau cine este stăpânul lui. Poliția din Louisville a ținut însă să mulțumească atât agenților implicați, cât și „prietenului lor cu patru picioare, care ne-a amintit că eroii pot avea orice formă”.