Un camion cu 20 de tone de prosecco a provocat haos pe o autostradă din Marea Britanie, după un accident

1 minut de citit Publicat la 09:37 28 Apr 2026 Modificat la 09:37 28 Apr 2026

Cutii care conţineau sticle cu prosecco provenite din unul dintre camioane s-au împrăştiat pe carosabil / sursă foto: Facebook - Poliţia rutieră din Thames Valley

Sticle de prosecco împrăştiate pe carosabil după ce un camion care transporta 20 de tone din acest vin spumant italian a intrat în coliziune cu un alt vehicul comercial au provocat o „perturbare majoră” pe autostrada britanică M4, a precizat poliţia, informează luni DPA şi PA Media, potrivit Agerpres.

Cutii care conţineau sticle cu prosecco provenite din unul dintre camioane s-au împrăştiat pe carosabil luni dimineaţă, lăsând în urmă „resturi de dimensiuni semnificative” şi „sticlă spartă peste tot”, în timp ce containerul gol al celuilalt camion s-a dislocat, a precizat poliţia rutieră din Thames Valley pe pagina sa de Facebook.

Unul dintre cei doi şoferi este investigat pentru conducere periculoasă - existând indicii că ar fi folosit telefonul mobil în timp ce conducea - în urma coliziunii produse la intersecţia dintre 13 şi 14, în apropierea localităţilor Newbury şi Hungerford, comitatul Berkshire.

Forţele de ordine au adăugat că, „în mod surprinzător”, o singură persoană a suferit răni minore.

„Nu e chiar pauza de gustare pe marginea drumului pe care şi-o poate dori cineva”, a spus poliţia.

Agenţia National Highways, care administrează autostrăzile din Anglia, a fost alertată în privinţa acestui incident la ora locală 7:37 (06:37 GMT).

Vehiculul a fost recuperat până la ora 11:30, iar resturile de pe şosea au fost degajate până la 12:56, au mai spus forţele de ordine.

M4 s-a redeschis înainte de ora 14:20 după ce a fost închisă temporar, timp în care au fost stabilite rute ocolitoare.