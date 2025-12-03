Un cap de crocodil a fost găsit într-o valiză, în aeroportul de la Palermo

Descoperirea a fost făcută în timpul verificărilor efectuate asupra pasagerilor care sosesc din străinătate, ca parte a operaţiunilor de combatere a traficului ilegal cu animale sălbatice. Sursa foto: captura foto/Guardia di Finanza

Un cap uscat de crocodil, aparținând unei specii protejate și pe cale de dispariție, a fost confiscat la aeroportul din Palermo de către poliția financiară din cadrul Comandamentului Provincial și de către oficiali ai Agenției Vamale și Monopolurilor din Italia.

Descoperirea a fost făcută în timpul verificărilor efectuate asupra pasagerilor care sosesc din străinătate, ca parte a operaţiunilor de combatere a traficului ilegal cu animale sălbatice. Pasagerul, un bărbat din Palermo care se întorcea din Bangkok cu o escală pe aeroportul Fiumicino din Roma, a fost oprit pentru o percheziție, relatează Rainews.

În interiorul valizei, înfășurat într-o pungă de plastic, a fost descoperit capul unui crocodil aparținând speciei „Crocodylia spp.” originară din Asia tropicală și subtropicală. Exemplarul era uscat și cu dinții expuși, probabil introdus ilegal pentru a se sustrage controlului de securitate din Thailanda. Acesta a fost confiscat de poliția financiară.

Bărbatul a fost pus sub acuzare și eliberat.

Legea prevede pentru aceste tipuri de infracţiuni amenzi cuprinse între 20.000 și 200.000 de euro sau închisoare de la trei luni la un an. Cazul are loc în contextul în care la Samarkand, Uzbekistan, se desfășoară o conferință globală, la care participă delegații din peste 180 de țări, pentru a consolida cooperarea internațională împotriva comerțului ilegal cu animale și plante protejate.