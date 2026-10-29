Un câștigător la loto a revendicat premiul de 40 de milioane de dolari cu doar câteva ore înainte de expirarea biletului

1 minut de citit Publicat la 15:06 29 Oct 2026 Modificat la 15:06 29 Oct 2026

Biletul fusese cumpărat în data de 28 octombrie 2025. Foto: Getty Images

Un câștigător la loteria din Canada a revendicat premiul de 40 de milioane de dolari canadieni cu câteva ore înainte să expire biletul, potrivit BBC. Reprezentanții loteriei făcuseră un apel la jucători să caute biletul în buzunarele hainelor, genți, rucsacuri, portofele și mașini.

Loteria îl căuta pe proprietarul biletului câștigător încă de anul trecut.

Biletul fusese cumpărat în data de 28 octombrie 2025, de la un comerciant din comitatul Grey, Ontario.

De atunci, loteria i-a îndemnat pe jucători să caute biletul.

„Dacă se stabilește cine este proprietarul de drept, OLG (Ontario Lottery and Gaming Corporation) va organiza o ceremonie de premiere a câștigătorului și va prezenta povestea acestuia presei și publicului, ca parte a procesului nostru de dezvăluire a identității câștigătorilor”, a declarat compania într-un comunicat.

Într-un final, câștigătorul a fost identificat, iar miercuri, 28 octombrie, acesta și-a revendicat premiul.

Potrivit loteriei, numerele câștigătoare ale marelui premiu sunt 06, 14, 17, 19, 26, 43 și 45, iar numărul bonus este 27.

Reprezentanții loteriei au lansat în tot acest timp un apel și i-au îndemnat pe jucători să caute biletul în buzunarele hainelor, genți, rucsacuri, portofele și torpedourile mașinilor.

Dacă biletul ar fi expirat, suma de 40 de milioane de dolari canadieni ar fi fost păstrată pentru jocurile viitoare.