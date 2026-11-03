Antena 3 CNN Externe Mapamond Un ceas de 260.000 de euro a fost furat dintr-un magazin din Tokyo. O săptămână mai târziu, hoțul l-a trimis înapoi și și-a cerut scuze

Un ceas de 260.000 de euro a fost furat dintr-un magazin din Tokyo. O săptămână mai târziu, hoțul l-a trimis înapoi și și-a cerut scuze

A.O.
<1 minut de citit Publicat la 10:16 03 Noi 2026 Modificat la 10:16 03 Noi 2026
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ceas de lux audemars piguet
Un bărbat a probat un ceas Audemars Piguet în valoare de 46 de milioane de yeni şi apoi a fugit din magazin. Foto: Getty Images

Hoțul unui ceas elvețian de lux, în valoare de peste 260.000 de euro, l-a trimis înapoi magazinului din care l-a furat împreună cu o scrisoare de scuze. Incidentul straniu a avut loc în Tokyo, iar polițiștii japonezi încă îl caută pe bărbatul care a furat și apoi s-a răzgândit, relatează Agerpres. 

Furtul a avut loc săptămâna trecută în districtul Nakano din capitala Japoniei. Un bărbat a pretins că este client și a probat un ceas Audemars Piguet în valoare de 46 de milioane de yeni (260.000 de euro). Apoi a fugit din magazin, cu ceasul încă la mână.

Cazul a luat însă o întorsătură neaşteptată când, la 1 noiembrie, magazinul a primit un colet care conţinea ceasul, însoţit de un bilet cu scuze scris de mână, a relatat luni ziarul Asahi Shimbun şi alte media, citând surse anonime apropiate anchetei.

Numărul de serie al ceasului a confirmat că era vorba despre obiectul furat.

Potrivit ziarului Asahi Shimbun, poliţia din Tokyo îl caută în continuare pe bărbatul suspectat că a comis furtul.

În luna august, patru ceasuri de lux în valoare de 200 de milioane de yeni (peste 1,13 milioane de euro) au fost furate dintr-un alt magazin situat în acelaşi centru comercial.

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Etichete: ceas de lux jaf japonia

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