Un club de noapte foarte popular în Goa s-a făcut scrum. Poliția anunță că sunt cel puțin 25 de morți

<1 minut de citit Publicat la 11:15 07 Dec 2025 Modificat la 11:17 07 Dec 2025

Cel puţin 25 de oameni au murit într-un incendiu produs la un club de noapte popular din staţiunea Goa FOTO: Profimedia Images

Cel puţin 25 de oameni au murit într-un incendiu produs la un club de noapte popular din staţiunea Goa, în vestul Indiei, au anunţat duminică dimineaţă ministrul-şef Pramod Sawant şi alţi oficiali.

Mai mulţi turişti figurează printre victimele incendiului, care a izbucnit la un club de noapte din Arpora, în districtul Goa Nord, potrivit poliţiei, citată de Press Trust of India, preluată de Agerpres.

"Astăzi este o zi foarte dureroasă pentru noi toţi cei din Goa. Un incendiu major la Arpora a curmat viaţa a 23 de persoane", a scris Sawant pe X.

"Am vizitat locul incidentului şi am ordonat o anchetă", a declarat el. "Cei responsabili se vor confrunta sancţiunile cele mai severe, orice neglijenţă va fi tratată cu fermitate", a subliniat ministrul-şef al statului Goa.

La faţa locului, Pramod Sawant a declarat că "trei sau patru" turişti au murit.

Trei persoane au murit din cauza arsurilor, în timp ce celelalte au murit prin asfixiere, a precizat el.

Goa, fostă colonie portugheză situată pe ţărmurile Mării Arabiei, este o regiune frecventată de turişti din întreaga lume.