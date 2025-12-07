Un club de noapte foarte popular în Goa s-a făcut scrum. Poliția anunță că sunt cel puțin 25 de morți

Cel puţin 25 de oameni au murit într-un incendiu produs la un club de noapte popular din staţiunea Goa, în vestul Indiei, au anunţat duminică dimineaţă ministrul-şef Pramod Sawant şi alţi oficiali.
Mai mulţi turişti figurează printre victimele incendiului, care a izbucnit la un club de noapte din Arpora, în districtul Goa Nord, potrivit poliţiei, citată de Press Trust of India, preluată de Agerpres.
"Astăzi este o zi foarte dureroasă pentru noi toţi cei din Goa. Un incendiu major la Arpora a curmat viaţa a 23 de persoane", a scris Sawant pe X.
"Am vizitat locul incidentului şi am ordonat o anchetă", a declarat el. "Cei responsabili se vor confrunta sancţiunile cele mai severe, orice neglijenţă va fi tratată cu fermitate", a subliniat ministrul-şef al statului Goa.
La faţa locului, Pramod Sawant a declarat că "trei sau patru" turişti au murit.
Trei persoane au murit din cauza arsurilor, în timp ce celelalte au murit prin asfixiere, a precizat el.
Goa, fostă colonie portugheză situată pe ţărmurile Mării Arabiei, este o regiune frecventată de turişti din întreaga lume.