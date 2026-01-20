Un copil de 12 ani se zbate între viață și moarte după ce a fost atacat de rechin într-o zonă aglomerată din Australia

Băiatul a fost atacat în timp ce sărea în apă de pe o stâncă frecventată de localnici și turiști. Foto: Getty Images

Un copil de 12 ani se află în stare critică după ce a fost atacat de un rechin în portul Sydney. Autoritățile australiene au cerut populației să evite complet zona. Incidentul a avut loc pe fondul unor condiții meteo extreme, pe care poliția le-a descris drept „furtuna perfectă” pentru un astfel de atac, scrie The Independent.

Băiatul a fost atacat duminică după-amiază, în apropiere de Shark Beach, la Nielsen Park, în timp ce sărea în apă de pe o stâncă frecventată de localnici și turiști. Zona nu era protejată de plase anti-rechini. Prietenii lui, alături de care se afla, nu au ezitat nicio clipă și s-au aruncat în apă pentru a-l scoate la suprafață, riscându-și propria viață.

Luni, copilul era internat în stare critică, cu răni grave la ambele picioare.

Joe McNulty, din cadrul unității maritime a poliției din New South Wales, a declarat că o ambarcațiune de poliție se afla în apropiere și a ajuns la fața locului în doar câteva minute. Un agent i-a aplicat imediat două garouri pentru a opri hemoragia masivă, în timp ce alți polițiști au început manevrele de resuscitare. Copilul a fost transportat cu barca până la Rose Bay, unde echipajele de ambulanță îl așteptau.

„Curajul prietenilor lui, care au sărit în apă și l-au tras afară, este remarcabil”, a spus McNulty. „Intervenția combinată a poliției și a echipei medicale a fost exemplară. A fost o intervenție ca la manual, care i-a oferit copilului o șansă reală la supraviețuire.”

Băiatul era inconștient la sosirea echipelor de intervenție și a fost ulterior intubat pentru a-i fi susținută respirația.

Autoritățile cred că atacul a fost provocat, cel mai probabil, de un rechin taur, însă specialiștii de la Departamentul pentru Industrii Primare au precizat că specia nu poate fi confirmată doar pe baza rănilor.

Potrivit poliției, ploile abundente din weekend au jucat un rol esențial. Apele din port au devenit tulburi, cu vizibilitate foarte scăzută, din cauza amestecului de apă dulce și sărată.

„Portul este plin de apă dulce în acest moment, din cauza cantității mari de ploi. Combinația dintre apa tulbure și agitația din apă ar fi putut crea condițiile ideale pentru un atac”, a explicat McNulty.

Autoritățile au cerut populației să evite înotul în portul Sydney și în râurile din apropiere, atât timp cât vizibilitatea rămâne redusă. Mai multe plaje din zonă, inclusiv Shark Beach și Camp Cove, au fost închise, după ce luni după-amiază a fost semnalată prezența unui rechin.

Îngrijorarea a crescut și mai mult după ce, în decurs de 24 de ore, au avut loc alte două incidente cu rechini pe plajele din Sydney. Luni dimineață, un băiat de 11 ani a scăpat nevătămat după ce un rechin i-a mușcat de mai multe ori placa de surf, la Dee Why Beach. Plaja a fost imediat închisă, iar autoritățile au lansat patrule cu drone și jet-ski-uri.

Luni seara, un bărbat a ajuns în stare critică după ce a fost mușcat de un rechin la Manly Beach, acesta fiind al treilea atac înregistrat în oraș în doar două zile.

Oficialii au precizat că valurile puternice au îngreunat funcționarea sistemelor de detectare a rechinilor de-a lungul coastei din New South Wales.

Deși Australia a înregistrat 23 de atacuri fatale de rechin din 2020 până în prezent, experții subliniază că riscul rămâne redus în raport cu numărul mare de persoane care intră anual în ocean. Ancheta privind atacul din portul Sydney este în desfășurare, iar autoritățile recomandă evitarea înotului în ape tulburi, mai ales după ploi, la răsărit, apus sau în zonele unde se adună pești.