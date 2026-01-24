Un cuplu a mers cu o barcă privată pe "cea mai bântuită" insulă din lume, unde au murit mii de oameni, şi a povestit ce au trăit acolo

Doi soţi au povestit cum a fost vizita lor pe Insula Poveglia, considerată unul dintre cele mai bântuite locuri de pe planetă. Sursa colaj foto: Getty Images

Timp de secole, insula Poveglia, aflată în Italia, a fost un loc al fricii și al ororii, după ce a fost folosită ca zonă de carantină pentru bolnavii de ciumă şi, ulterior, mai târziu, acolo a funcţionat un spital de psihiatrie. Deşi turiştilor le este interzis să meargă în acest loc care le dă fiori multora, un cuplu a reuşit să îl exploreze, după ce a folosit o barcă privată, a relatat Daily Express. După ce au reflectat asupra experienţei lor pe una dintre cele mai misterioase insule de pe planetă, cei doi soţi şi-au spus povestea. Atenţie, urmează informaţii cu un puternic impact emoţional.

Experienţa unui cuplu în timpul vizitei pe "cea mai bântuită" insulă din lume

Conform sursei citate, la doar câțiva pași de faimoasele canale ale Veneției se află ceea ce mulți consideră una dintre cele mai tulburătoare insule din lume, al cărei trecut întunecat a transformat-o într-un loc abandonat și pustiu. Poveglia este formată din trei insule mai mici situate la sud de Laguna Venețiană, fiecare cu propria sa moștenire sinistră. Una are forma unui mic octogon și a servit drept avanpost militar, alta a fost cucerită de vegetația sălbatică, iar a treia adăpostește așezarea-fantomă abandonată a Insulei Poveglia.

Un cuplu a povestit pe o reţea socială că a reușit să ajungă pe renumita insulă cu ajutorul unei ambarcaţiuni private. Deși cei doi soţi susţin că nu s-a întâmplat nimic cu adevărat ieșit din comun, au menționat că au avut senzația că sunt supravegheaţi după ce au ajuns păşit pe Insula Poveglia. Acest amănunt i-a făcut pe unii dintre internauţi să rememoreze experienţele pe care le-au avut în anumite locuri considerate bântuite.

"Nu am avut prea mult timp «să explorăm» cu adevărat, așa cum ne-am fi dorit. Locul este surprinzător de imens și ești ușor distras de fiecare cameră pe care o descoperi. Și totul s-a întâmplat ziua. Mi-aș fi dorit să pot spune că s-a întâmplat ceva paranormal incredibil, dar nimic concret", au postat ei pe Reddit, conform Daily Express.

"Soțul meu rula un program care scotea cuvinte la întâmplare și a apărut un singur cuvânt: «Doctor». Atât. Poate medic legist. Sau un doctor de la psihiatrie?", s-a mai transmis în mesajul care a fost citit de milioane de oameni.

Povestea înfricoşătoare a Insulei Poveglia

În secolul al XVIII-lea, grupul de trei insule a funcționat ca stație de carantină pentru bolnavii de ciumă bubonică în timpul mai multor epidemii, informează publicaţia Walks of Italy.

Practica a început după ce două nave care transportau persoane suspectate de ciumă au fost deviate către țărmurile Insulei Poveglia, care are o suprafață de 7,5 hectare. Pe măsură ce epidemia s-a intensificat, insula s-a transformat într-un adevărat focar, tot mai mulți bolnavi fiind trimiși acolo.

Se crede că zeci de mii de oameni au murit și au fost abandonați în îngrozitoare "gropi ale ciumei". Relatări și mai tulburătoare sugerează că trupurile au fost incinerate, iar rămășițele umane au ajuns să formeze o mare parte din solul insulei, notează Daily Star.

În anii 1900, Poveglia a căpătat un scop și mai sumbru, devenind spital de psihiatrie, unde pacienții erau imobilizați și supuși unor tratamente experimentale. Azilul a funcționat până în 1968, după care insula a fost complet abandonată.

Legenda locală vorbește despre un director al azilului care ar fi efectuat experimente brutale înainte de a se arunca din turnul clopotniței.

Poveglia a fost locuită încă din anul 421 d.Hr., când a servit drept bază militară romană. Sursa foto: Getty Images



Deși nu există dovezi istorice care să confirme povestea medicului tulburat, instituția a funcționat, iar relatările despre activități paranormale și fenomene inexplicabile persistă până în prezent.

Insula Poveglia a devenit subiectul mai multor povești și legende cu fantome, atrăgând vânători de paranormal, inclusiv echipele din emisiunea americană "Ghost Adventures".

Localnicii din Veneția susțin că ruinele sunt bântuite de sufletele victimelor ciumei și ale foștilor pacienți care au fost închişi la spitalul de psihiatrie.

Totuși, nu trecutul întunecat este cel care îi ține pe oameni departe, ci degradarea severă a clădirilor, care a transformat insula într-o zonă interzisă. De-a lungul deceniilor, spitalul, fostele blocuri ale închisorii și clopotnița au fost lăsate pradă timpului nemilos.

Insula Poveglia ascunde o istorie sumbră, marcată de moarte, epidemii și experimente tulburătoare. Foto: Getty Images

Scările s-au prăbușit în mare parte, acoperișurile sunt pe cale să cadă, iar vegetația deasă a acaparat mare parte din teren.

Ca urmare, accesul pe Insula Poveglia este complet interzis vizitatorilor din cauza riscului crescut prezentat de structurile instabile și degradate.

Deși, teoretic, se pot obține autorizații de la autoritățile locale pentru cercetări ştiinţifice sau realizarea de documentare, turiștilor obișnuiți le este interzis accesul – iar chiar și cei care primesc permisiune sunt avertizați asupra riscurilor serioase de accidentare.

De la 1 august 2025, un grup de locuitori ai Veneției a preluat oficial administrarea insulei, în baza unui contract de închiriere pe 99 de ani semnat cu statul italian, cu scopul de a o transforma într-un parc urban destinat exclusiv localnicilor.