Un francez și-a investit toate economiile pentru a crea o replică uriașă a Turnului Eiffel. Proiectul va fi scos acum la licitație

2 minute de citit Publicat la 23:37 08 Sep 2026 Modificat la 23:37 08 Sep 2026

Replica are 15 metri înălțime și 30 de metri lungime, echivalentul unui imobil cu 10 etaje culcat la sol / sursă foto: Instagram

„Eiffela Broken Dream”, o replică gigantică a Turnului Eiffel rupt în două și prezentată la sfârșitul lunii august la festivalul Burning Man (Nevada, Statele Unite), va fi vândută la licitație în Paris pe 14 septembrie, a anunțat marți casa de licitații, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Această replică de 1 la 10 a Turnului Eiffel, realizată de antreprenorul francez Philippe Maindron, impresionează prin dimensiunile sale monumentale: 15 metri înălțime și 30 de metri lungime, echivalentul unui imobil cu 10 etaje culcat la sol.

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Denumită „Eiffela Broken Dream”, este compusă din 5.000 de piese metalice și din peste 10.000 de șuruburi, echivalentul a 30 de tone de oțel.

Încă de când a fost expusă în mijlocul deșertului în timpul celei de-a 40-a ediții a festivalului Burning Man, care s-a încheiat pe 7 septembrie, creația a stârnit un val de discuții pe internet.

„Este suprarealist. Eiffela a făcut înconjurul lumii grație rețelelor de socializare, nu mă așteptam la asta”, a spus pentru AFP Philippe Maindron, care mai are în portofoliu alte patru replici ale Turnului Eiffel.

„Am venit din Los Angeles pentru o vedea cu ochii noștri. E uimitor”, au spus Ashley și Matthew, doi participanți la festival, intervievați în timpul Burning Man.

Într-o lume „haotică”, zguduită de „crize climatice, economice și de războaie”, Turnul Eiffel „a decis să călătorească în jurul lumii”, explică Philippe Maindron.

„Într-un final se prăbușește în deșertul din Nevada la Black Rock City. Așa s-a născut Eiffela Broken Dream, simbolul unei lumi noi și mai bune”.

În timpul festivalului (30 august - 7 septembrie), mai multe cereri în căsătorie au avut loc în fața acestei creații, pe care au cântat de asemenea zeci de artiști.

Proiectul a reprezentat o mare provocare logistică. Demontate în piese separate, barele metalice au parcurs 10.000 de kilometri în containere pentru a ajunge la locul de desfășurare a Burning Man pe 28 august, unde au fost montate.

Eiffela va fi complet demontată înainte de a fi scoasă la licitație de licitatorul Aymeric Rouillac.

„Cumpărătorul acestei creații va alege chiar el destinația finală”, a explicat el. Costul acestor operațiuni ar putea ajunge, conform devizului, la peste 50.000 de euro, potrivit lui Rouillac.

Licitația, care va avea drept preț de pornire 435.000 de euro, va avea loc în fața adevăratului Turn Eiffel. Philippe Maindron, în vârstă de 66 de ani, spune că a făcut „un împrumut bancar” și și-a investit „toate economiile, adică peste 435.000 de euro” pentru a construi acest proiect la care visa.