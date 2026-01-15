Un grup de călugări budiști merg pe jos 3.700 km, spre Washington. „Marșul pentru Pace” atrage mulțimi uriașe, ca în Forest Gump

Marșul pentru Pace: Un grup de călugări budiști merg pe jos 3.700 km, prin zece state americane, spre Washington. Sursa foto: Facebook Walk for Peace

Un grup de călugări budiști, unii dintre ei desculți, a pornit într-un marș impresionant de 3.700 km de la Fort Worth, Texas, până la Washington D.C., cu scopul de a răspândi un mesaj de pace. Inițiativa, denumită „Marșul pentru Pace”, a atras deja atenția sutelor de mii de oameni. Mulțimile cresc pe măsură ce avansează, amintind de celebra scenă din filmul Forest Gump, când Forrest începea să alerge și treptat zeci, apoi sute, apoi mii de oameni i se alăturau spontan.

Până luni, pagina oficială de Facebook a marșului a atins 1 milion de urmăritori, care primesc actualizări zilnice despre traseu, opririle călugărilor și sfaturi de conduită pentru cei care doresc să se alăture pe drum sau să-i întâmpine.

Postările includ și fotografii emoționante cu mulțimi adunate de-a lungul drumului, pentru a-i vedea și a-i încuraja pe călugări. Americani din mai multe state au început să călătorească spre orașe de pe ruta călugărilor pentru a-și arăta susținerea față de demersul lor.

Până joi, pagina a strâns deja peste 1,5 milioane de urmăritori.

În postarea de astăzi, 15 ianuarie 2026, organizatorii au anunțat:

„Bună dimineața! Ziua 82 (15/01/2026) începe – Ne îndreptăm spre Concord, Carolina de Nord! Tocmai am pornit din Charlotte, spre Concord, pe drumul US-29. Călătoria continuă, pas cu pas. Invităm pe toată lumea să ne viziteze la opririle noastre!”

Organizatorii au subliniat: „Împreună demonstrăm că pacea nu este doar un vis – ea există, este reală și devine mai puternică în fiecare zi.

Oamenii pot urmării traseul zilnic al călugărilor pe o hartă actualizată în timp real.

Povestea „Walk for Peace”

Inițiativa a fost lansată de un grup de aproximativ 19 călugări budiști de la Huong Dao Vipassana Bhavana Center din Fort Worth, Texas. Ei au pornit la 26 octombrie 2025 într‑un pelerinaj de aproximativ 3.700 km cu destinația Washington, D.C.. Scopul este să promoveze pacea, compasiunea și conștiența în comunitățile prin care trec.

Călugării consideră mersul „o meditație în mișcare” — un act spiritual care ține de practicile tradiționale ale meditației Vipassana, aplicat într‑un context public în încercarea de a inspira oamenii să găsească pacea interioară și solidaritatea în viața de zi cu zi.

„Walk for Peace este călătoria de 120 de zile și 2.300 de mile a călugărilor budiști — însoțiți de loialul câine Aloka — care merg pe jos din Fort Worth, Texas, până la Washington, D.C., pentru a crește gradul de conștientizare privind pacea, bunătatea iubitoare și compasiunea, în întreaga Americă și în lume.”, se arată pe pagina oficială de Facebook a inițiativei.

Cine este Aloka – „Câinele Păcii”

Pe lângă călugări, îi însoțește și Aloka, un câine salvat/recuplat de către un călugăr. El a devenit un simbol al marșului și un element foarte popular în postările de pe rețelele sociale.

Aloka poartă uneori o eșarfă cu inscripția „Walk for Peace” și apare adesea, stând liniștit alături de călugări la opriri sau alergând pe marginea drumului. El are o pată distinctivă în formă de inimă pe frunte, ceea ce i‑a atras și mai multă atenție.

Câinele a suferit recent o intervenție chirurgicală și se află acum în plin proces de recuperare.

Aloka se simte bine, au anunțat astăzi călugării budiști care străbat SUA pe jos. Într-un mesaj publicat pe pagina oficială a marșului, aceștia au transmis că se reface foarte bine, are un spirit puternic și se vindecă frumos. „Veștile sunt minunate. Aloka se recuperează foarte bine după operație”, au scris, joi, organizatorii.

Astăzi, în zona orașului Charlotte, Carolina de Nord, Aloka va avea o reîntâlnire scurtă, dar plină de bucurie, cu călugării, care își continuă drumul spre Washington. După acest moment special petrecut împreună, câinele va reveni la centrul de recuperare, unde va continua tratamentul până când își va recăpăta complet forțele.

Călugării le-au mulțumit susținătorilor pentru rugăciuni și gândurile bune, subliniind că Aloka „simte dragostea oamenilor” și rămâne un companion esențial al marșului, chiar și în perioada în care se află în recuperare.

Marșul pentru Pace, prin zece state americane

Pelerinii merg prin 10 state ale SUA și întâlnesc de obicei mulțimi de oameni — unii se opresc să îi vadă, să le ofere mâncare, apă sau să meargă alături de ei pentru porțiuni scurte din traseu.

Pe rețelele sociale, marșul a adunat deja peste 1,5 milion de urmăritori doar pe pagina principală, iar conturile dedicate lui Aloka au de asemenea mii de susținători.

Unii localnici s‑au implicat direct — oferind voluntar mâncare, locuri de odihnă sau organizând întâlniri comunitare când călugării ajung în orașe și sate.

Pe lângă mesajul general de pace, călugării au anunțat intenția de a cere recunoașterea oficială în Washington, D.C., a Vesak — ziua care onorează nașterea și iluminarea lui Buddha — ca sărbătoare federală.