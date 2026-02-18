Un hacker de 20 de ani a reușit să se cazeze la hoteluri de lux cu doar un eurocent pe noapte

Un hacker de 20 de ani a fost arestat în Spania după ce a reușit să se cazeze la mai multe hoteluri de lux cu doar un eurocent pe noapte. Tânărul a fost reținut în Madrid, în timp ce încerca să se cazeze la hotelul la care făcuse o rezervare pentru patru nopți, în valoare totală de 4.000 de euro, pentru care plătise, de fapt, de 10.000 de ori mai puțin, relatează Agerpres.

Infractorul cibernetic selecta opţiunea de plată prin intermediul „unei renumite platforme internaţionale de plăţi online”, apoi „modifica procesul de validare a tranzacţiei, reuşind să determine sistemul să autorizeze operaţiunea după ce achita numai un cent”, a detaliat Poliţia Naţională Spaniolă într-un comunicat.

Tânărul spaniol în vârstă de 20 de ani a fost arestat în timp ce se caza într-un hotel de lux din Madrid, având o rezervare pentru patru nopţi, în valoare totală de 4.000 de euro, pentru care plătise, de fapt, de 10.000 de ori mai puţin.

El s-a cazat de mai multe ori în acest hotel de lux, provocând „un prejudiciu economic de peste 20.000 de euro”, a precizat un purtător de cuvânt al poliţiei.

În plus, suspectul, presupusul autor al unei fraude informatice, consuma produse din minibar, pe care nu le plătea ulterior.

Poliţia a afirmat în comunicatul său că este „prima dată când a fost detectat acest mod de operare”.

Ancheta a început în urma unei plângeri depuse la 2 februarie de o agenţie de rezervări de călătorii. Pe site-ul de rezervări, tranzacţia apărea înregistrată corect, cu suma totală a sejurului şi cu descrierea obişnuită a achiziţiei, „în timp ce, în realitate, plata efectivă efectuată era de doar un cent”. „Neregula nu a fost detectată imediat, ci câteva zile mai târziu, când platforma de plăţi a virat companiei prejudiciate suma achitată efectiv - un cent per rezervare”, conform poliţiei.