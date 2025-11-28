Un italian a absolvit la 92 de ani Facultatea de Drept. De ce a terminat abia acum studiile începute în anii 1950

Giuseppe Corrente, un italian în vârstă de 92 de ani, a visat timp de 70 de ani să termine Facultatea de Drept. S-a înscris la facultate în anii 1950, apoi a trebuit să-și întrerupă studiile pentru a munci.

Giuseppe Corrente s-a înscris la facultate în anii 1950, dar tocmai câştigase un concurs pentru un post în administrația unei școli şi a rămas acolo până la pensionare. Apoi, câteva decenii mai târziu, italianul a decis să-și reia studiile, relatează Corriere della Sera.

Iar la vârsta de 92 de ani, a absolvit Facultatea de Drept a Universității Federico II din Napoli. La licenţă, Corrente a susținut o teză în Drept Roman despre „Aspecte juridice ale familiei romane”. A fost o discuție strălucită în fața comisiei prezidate de directoarea Departamentului de Drept, profesoara Carla Masi Doria .

Mintea sa vioaie i-a permis să citeze din memorie pasaje întregi în limba latină, din opera Digesta a lui Justinian. Apoi şi-a strâns cu mândrie teza în mână în timp ce profesorul Masi Doria l-a proclamat absolvent de drept, devenind cel mai în vârstă student absolvent al Universității Frederic al II-lea .

Conducătorul de teză al lui Corrente a fost profesorul Alessandro Manni , care a subliniat „perseverența și dăruirea sa în finalizarea studiilor”, motivate de un profund interes pentru drept și, în special, pentru experiența juridică a Romei antice.