Un mare operator de telefonie a anunțat o pană majoră după 40 de ore. Mai mulți oameni au murit după ce nu au putut suna la urgență

22 Sep 2025

Mai multe decese au fost consemnate în timpul penei operatorului australian de telecomunicații. Imagine cu rol ilustrativ. Sursă: Getty Images

Australia este zguduită de un scandal uriaș, după ce serviciile de telefonie mobilă asigurate de unul dintre cei doi mari operatori din țară s-au întrerup timp de 13 ore, săptămâna trecută, iar în intervalul respectiv au fost consemnate mai multe decese, relatează BBC.

Compania Optus a recunoscut că cel puțin trei oameni au murit, după ce nu au putut accesa serviciile de urgență, iar directorul executiv a prezentat scuze în mod public pentru ceea ce el a numit "o întrerupere complet inacceptabilă".

Pana de la Optus a afectat jumătate din țară.

Este a doua astfel de întrerupere consemnată de companie în ultimii doi ani, iar autoritățile de reglementare au demarat o investigație.

Potrivit BBC, peste 600 de apeluri către serviciile de urgență au eșuat joia trecută. Apelanții au fost în principal din Australia de Sud, Australia de Vest și Teritoriul de Nord.

Furnizorul de telefonie a informat populația la 40 de ore după incident

Conform relatărilor din presa locală, Optus a așteptat 40 de ore pentru a informa publicul despre incident.

De asemenea, compania nu a anunțat autoritățile de reglementare până când problema nu a fost rezolvată, ceea ce contravine practicii standard, după cum a comunicat Autoritatea Australiană pentru Media și Comunicații, ACMA.

Șeful Optus, Stephen Rue, a dat vina pe o defecțiune tehnică identificată în timpul unei operațiuni de modernizare a rețelei.

Ulterior, el a recunoscut că firma sa nu a fost la curent cu incidentul timp de 13 ore.

Mai mulți clienți au încercat să informeze Optus că rețeaua nu funcționează, dar reclamațiile nu au fost gestionate "așa cum era de așteptat", a spus Rue.

Verificările efectuate după restabilirea serviciilor au confirmat moartea a trei persoane, inclusiv un băiețel, în timpul penei.

O a patra persoană ar fi murit după ce apelul către numărul triplu-0 a eșuat.

Premierul australian spune că șeful companiei de telefonie ar trebui să demisioneze

"Aș dori să reiterez cât de rău îmi pare pentru pierderea vieții a patru persoane care nu au putut lua legătura cu serviciile de urgență în momentul în care aveau nevoie. Ceea ce vă pot asigura este că se iau și se vor lua măsuri pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple în viitor", a anunțat șeful Optus, duminică.

În celălalt incident, din 2023, Autoritatea de reglementare a constatat că Optus nu a reușit să ofere acces la serviciile de apeluri de urgență pentru 2.145 de persoane.

La momentul respectiv, compania a fost amendată cu peste 12 milioane de dolari australieni.

Anika Wells, ministrul Comunicațiilor, a declarat luni că furnizorii de telecomunicații nu au nicio scuză pentru faptul de a nu fi asigurat apelurile de tip triplu-0.

Optus se va confrunta cu "consecințe semnificative", a avertizat ea, în timp ce premierul australian a indicat că șeful companiei ar trebui să demisioneze.