Peter Thiel a făcut o donație uriașă pentru a bloca taxa pe averea miliardarilor din California

Peter Thiel a donat 3 milioane de dolari către California Business Roundtable, un influent grup de lobby care reprezintă mari angajatori și interese corporative FOTO: Getty Images

Investitorul Peter Thiel, cofondator Palantir, a făcut cea mai mare donație politică a sa din ultimii ani, oferind 3 milioane de dolari unui important grup de afaceri din California care se opune introducerii unei taxe pe averea miliardarilor.

Contribuția îl plasează pe Thiel printre principalii finanțatori ai campaniei împotriva „Billionaire Tax Act 2026”, o inițiativă ce ar putea ajunge pe buletinul de vot anul viitor, potrivit Fortune.

Donația a fost făcută pe 29 decembrie către California Business Roundtable, un influent grup de lobby cu sediul în Sacramento, care reprezintă mari angajatori și interese corporative. Este primul sprijin financiar de ordinul milioanelor asociat public opoziției față de această taxă și cea mai mare contribuție politică declarată a lui Thiel de la alegerile din 2022.

Propunerea legislativă prevede o taxă unică de 5% asupra averii nete ce depășește 1 miliard de dolari pentru rezidenții Californiei, vizând active precum companii private, acțiuni, obligațiuni, opere de artă și proprietate intelectuală. Dacă va fi aprobată de alegători, taxa ar urma să se aplice începând cu 2026, cu plăți din 2027.

Inițiativa a stârnit reacții puternice în rândul celor mai bogați locuitori ai statului, unii miliardari luând în calcul mutarea în alte state. Criticii avertizează că măsura ar putea accelera exodul capitalului și ar afecta ecosistemul de inovație al Californiei.

Într-o poziție rară de convergență, guvernatorul democrat Gavin Newsom s-a declarat și el împotriva taxei, calificând-o drept o politică greșită și susținând că simpla ei promovare a afectat deja imaginea statului în rândul investitorilor globali.

Susținătorii inițiativei trebuie să strângă aproximativ 900.000 de semnături pentru a o introduce pe buletinul de vot din noiembrie. Oponenții estimează că lupta politică ar putea costa peste 75 de milioane de dolari, donația lui Thiel marcând debutul unei confruntări economice majore în perspectiva anului 2026.