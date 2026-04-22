Un "mini oraș" de 8 miliarde de dolari va fi construit între Abu Dhabi și Dubai. Investitorul spune că acesta e cel mai bun moment

Un „mini-oraș” va fi construit între Abu Dhabi și Dubai, iar miliardarul egiptean Naguib Sawiris, care e în spatele proiectului, spune că acesta e cel mai bun moment pentru astfel de investiții, deoarece ce se întâmplă acum pe piața imobiliară din Emiratele Arabe Unite e doar o pauză temporară într-un boom de lungă durată, scrie Business Insider.

Într-un interviu acordat publicației The National la Abu Dhabi, Sawiris a declarat că e optimist în privința perspectivelor pe termen lung ale sectorului imobiliar din statul din Golf și a anunțat o extindere de 30 de miliarde de dirhami, echivalentul a 8,17 miliarde de dolari, a unui proiect de tip „mini-oraș” situat între Abu Dhabi și Dubai.

„Mă aștept ca piața imobiliară să continue să crească”, a spus el. „După ce această criză nu va mai fi în centrul atenției, piața va reveni la boomul anterior. Acum este doar o pauză.”

Sawiris este președintele Ora Developers, compania aflată în spatele unui amplu proiect mixt care se întinde între Abu Dhabi și Dubai. Dezvoltatorul construiește un „mini-oraș” de mari dimensiuni în Ghantoot, o zonă aflată între cele două emirate, în parteneriat cu Modon Properties.

Proiectul, denumit Bayn, va include 16.000 de locuințe, alături de parcuri de afaceri, spitale, școli, spații comerciale, birouri, centre comerciale și un hotel.

Construcția primei faze a început anul trecut, iar compania a înregistrat deja vânzări de 2,7 miliarde de dirhami în 2025. Sawiris a spus că se așteaptă ca ritmul vânzărilor să continue și să atingă 1 miliard de dolari în 2026.

Sawiris a adăugat că actuala slăbire a pieței reprezintă o oportunitate pentru investitori. El a afirmat că prețurile sunt în prezent sub presiune și a descris contextul actual ca pe o „pauză”, nu ca pe un declin. „Cumperi atunci când oamenii sunt dispuși să ofere reduceri”, a explicat el.

În ciuda tensiunilor geopolitice din regiune, Sawiris a lăudat stabilitatea și modul de guvernare din Emiratele Arabe Unite, spunând că politicile țării continuă să atragă rezidenți și investitori din întreaga lume. El a evidențiat accentul pus pe siguranță, toleranță și deschidere economică. „Ce altă țară ar putea concura cu toate acestea?”, a spus el.

Piața imobiliară din Emiratele Arabe Unite s-a menținut rezistentă după revenirea de după declinul provocat de pandemia de COVID-19 și, în mare măsură, a făcut față instabilității regionale mai ample. Reformele guvernamentale, inclusiv vizele de rezidență pe termen lung pentru pensionari și angajați care lucrează de la distanță, alături de extinderea programului de viză de aur valabilă 10 ani, au susținut suplimentar cererea.

În ciuda incertitudinilor pe termen scurt, el a subliniat că fundamentele pieței imobiliare din Emiratele Arabe Unite rămân solide, susținute de cererea pe termen lung, stabilitatea politicilor publice și încrederea continuă a investitorilor din întreaga lume.