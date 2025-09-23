Un mire din Italia a distrus localul unde avea nunta pentru că nu mai era vin. A fost condamnat la 4 luni de închisoare

Situația a escaladat când mirele și-a dat seama că rămăsese fără vin și nu va mai putea fi servit cu alcool în timpul tăierii tortului. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

În localitatea Varese din regiunea Lombardia, Italia, un mire în vârstă de 35 de ani, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice a primit o condamnare de patru luni în primă instanță pentru că a distrus locația de vis unde a avut loc recepția de nuntă. Motivul a fost unul halucinant: se terminase vinul înainte de tăierea tortului.

Proprietara localului, șocată de comportamentul mirelui în vârstă de 35 de ani, a povestit pentru publicaţia Il Messaggero ce s-a întâmplat în timpul recepției, care s-a desfășurat într-o vilă elegantă aflată pe malul unui lac.

Încă înainte de a ajunge la petrecere, mai mulţi participanţi băuseră în exces alcool, iar situația a escaladat când mirele și-a dat seama că rămăsese fără vin și nu va mai putea fi servit cu alcool în timpul tăierii tortului.

Mirele şi-ar fi pierdut controlul și a început să țipe și să aducă injurii la adresa proprietarei localului. Printre insulte, bărbatul ar fi şi ameninţat-o: "Îți tai capul", şi a mimat gestul. Apoi bărbatul s-a năpustit şi asupra bunicii sale, ba mai mult, a început să-și descarce furia pe obiectele din jurul său, încercând chiar să ajungă în apartamentul privat al proprietarei vilei.

Situația a continuat să escaladeze: chelnerii au început să fie agresaţi, în timp ce oaspeții dansau în grădină sau își făceau nevoile în piscina vilei.

Proprietara vilei a depus o plângere penală, iar mirele a fost acuzat de amenințări, tentativă de violare de proprietate și vătămare corporală. La finalul procesului mirele a primit o condamnare de patru luni, chiar mai mare decât pedeapsa de trei luni pe care o solicitaseră procurorii.