Un motan din Polonia a devenit atracție turistică. Sute de mii de oameni din toată Europa vin să-l vadă pe Gacek

05 Noi 2025

Filmulețele și fotografiile cu Gacek s-au răspândit rapid online și au stârnit curiozitatea oamenilor / foto: Instagram

Un motan alb-negru, pe nume Gacek, a devenit, pe neașteptate, principala atracție turistică din orașul polonez Szczecin. Felina este răsfățată de localnici și adorată de turiști, iar pe Google Maps a primit recenzii de cinci stele.

Filmulețele și fotografiile cu Gacek s-au răspândit rapid online și au stârnit curiozitatea oamenilor, astfel că Gacek a început să fie vizitat și de turiști, inițial polonezi, apoi călători din toată Europa.

Cei care l-au întâlnit nu au putut rămâne indiferenți. Mulți s-au oprit să-l fotografieze, să-l mângâie sau să-i aducă o gustare, iar la plecare i-au lăsat recenzii de cinci stele pe Google Maps, potrivit presei internaționale.

Gacek e poreclit „cea mai cunoscută pisică din Polonia“

Așa a devenit motanul grăsuț cea mai iubită „vedetă turistică” din Szczecin.

„Sunt foarte norocos că am venit aici și am întâlnit această distinsă creatură blândă”, a spus unul dintre turiștii care venise să-l întâlnească pe Gacek în realitate.

Un turist din Norvegia a declarat că ar repeta oricând experiența.

„Așa cum mă așteptam, nu mi-a acordat nicio atenție, ceea ce a făcut experiența pe deplin plăcută. Dacă aș putea lua cina cu oricine din lume, aș zbura din nou într-o clipă pentru a-l hrăni”, a spus o persoană care venise tocmai din Oslo, Norvegia, ca să întâlnească pisica.

Motanul care locuia într-o cutie de lemn a fost relocat în toamna lui 2023. Autoritățile au decis să îl mute pe motan într-o locuință mai sigură.

Poreclit „cea mai cunoscută pisică din Polonia“, Gacek a depășit în popularitate obiective arhitecturale precum Filarmonica sau Castelul Ducilor Pomeraniei.