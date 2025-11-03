Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș

Un muncitor de la o fabrică din Rusia a primit din greșeală toate salariile colegilor FOTO: Getty Images

Un muncitor de la o fabrică din Khanty-Mansiysk, Rusia, este dat în judecată de compania la care este angajat pentru că refuză să returneze peste 7 milioane de ruble (87.000 de dolari) sumă care i-a fost transferată din greșeală în cont din cauza unei erori de software.

Când a primit notificarea de la aplicația bancară la începutul acestui an, Vladimir Rychagov a rămas mut de uimire. Pe lângă cele 46.954 de ruble (581 de dolari) pe care știa că le primește drept plată pentru concediu, a primit și un mega-bonus de 7.112.254 de ruble (87.000 de dolari). Printre colegii săi circulau zvonuri potrivit cărora fabrica lor ar avea intenția să le acorde un al 13-lea salariu consistent, după un an prosper, dar nu se aștepta la așa ceva, potrivit presei ruse.

Totuși, bucuria de a deveni milionar a fost de scurtă durată, pentru că a început să primească telefoane de la contabilitate și a fost informat că cele 7 milioane de ruble i-au fost transferate din greșeală și că trebuie să le returneze. După ce a făcut câteva cercetări online, Vladimir a decis că nu este de acord.

„După ce am verificat pe internet, am aflat că, dacă era o eroare tehnică, depindea de mine să returnez banii, dar dacă era o eroare de facturare, eram obligat să-i returnez”, a declarat Rychagov pentru Channel 5. „Ulterior, am aflat că a fost o eroare tehnică și am decis că am dreptul să păstrez banii”.

Conform documentelor judiciare depuse de angajatorul bărbatului, banii erau destinați plății salariilor a 34 de angajați dintr-o altă filială a companiei. Totuși, din cauza unei erori de software, au fost transferați din greșeală către Rychagov, motiv pentru care acesta era obligat să-i returneze. În apărarea sa, muncitorul a susținut că fondurile fuseseră primite pe numele companiei, nu al unei anumite filiale, și erau trecute ca „salariu” în ordinul de plată, deci avea dreptul la ele.

Vladimir Rychagov afirmă că cererile companiei de a returna banii s-au transformat curând în amenințări, așa că a folosit noua sa avere pentru a-și cumpăra o mașină nouă și a se muta într-un alt oraș împreună cu familia. În timp ce se afla în drum spre noua casă, fabrica a depus o plângere împotriva lui Rychagov, iar conturile sale bancare au fost blocate.

„S-a depus o plângere împotriva mea, în care se susținea că aș fi fost în complicitate cu un contabil și aș fi comis un fel de fraudă economică”, a povestit Rychagov, adăugând că acuzațiile au fost rapid respinse din lipsă de probe.

Angajatorul nu a renunțat la cele 7 milioane de ruble, iar o lungă bătălie judiciară a început. Instanțele de fond și de apel au dat dreptate angajatorului, menționând că angajatul nu avea plăți restante la sfârșitul perioadei de raportare, iar plata de 7 milioane de ruble nu era considerată salariu. Prin urmare, Rychagov era obligat să returneze cele 7 milioane de ruble. Muncitorul de la fabrică a depus o cale de atac în casație, dar decizia inițială a fost menținută.

Dar lupta pentru cele 7 milioane de ruble nu s-a încheiat. Vladimir Rychagov a făcut apel la Curtea Supremă, unde cererea sa a fost acceptată pentru analiză. El încă se consideră îndreptățit să păstreze banii transferați și nu are de gând să-i returneze.

„Contul meu bancar a înregistrat un depozit de 45.000 de ruble pentru concediul din ianuarie. Și un depozit de 7.112.000 de ruble pentru salariul din decembrie”, a spus Rychagov. „Salariul din decembrie a fost creditat, plus că existau zvonuri că va fi un salariu al 13-lea consistent, ceea ce sugera că fabrica a încheiat anul bine”.

Presa rusă a încercat să contacteze angajatorul bărbatului pentru a obține punctul lor de vedere, dar directorul general interimar al companiei, Roman Tudachkov, a fost foarte rezervat în declarații, spunând doar că firma va folosi toate mijloacele legale pentru a rezolva problema.

„Nu vom comenta”, a spus Tudachkov. „Nu a fost vorba de al 13-lea salariu, a fost un transfer eronat. Avem o hotărâre judecătorească, operăm în cadrul sistemului legal prin departamentul nostru juridic. Interpretarea lui este ciudată, dar repet, vom rezolva asta prin sistemul legal”.

Cazul este ciudat de similar cu cel al unui bărbat din Chile care a primit din greșeală de 330 de ori salariul său și a dispărut fără urmă în loc să returneze banii.