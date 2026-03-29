Un municipiu din România este în topul global al celor mai sigure orașe din lume: "Un loc vibrant, ușor de gestionat"

1 minut de citit Publicat la 14:51 29 Mar 2026 Modificat la 14:55 29 Mar 2026

Cluj-Napoca, vedere generală. Orașul a intrat în topul Numbeo al celor mai sigure orașe din lume. Foto: Getty Images

Cel mai sigur oraș din lume este Haga, arată datele platformei globale Numbeo, care urmărește costul și calitatea vieții în marile comunități.

În topul acestei platforme figurează și municipiul Cluj-Napoca.

Numbeo - citată recent și de ministrul român de Interne - centralizează opiniile exprimate anual de sute de mii de localnici, dar și de călători și le coroborează cu statisticile oficiale privind siguranța și criminalitatea, rezultând în final indicele anual de siguranță.

"Haga pare unul dintre cele mai sigure orașe din Europa. Chiar și în jurul districtului politic atmosfera rămâne calmă. Tramvaiele se deplasează prin centru în siguranță, iar oamenii merg acasă cu bicicleta după lăsarea întunericului, fără să ezite.

Pentru expați și, de fapt, pentru oricine caută un oraș european în care să trăiască, acest tip de lejeritate cotidiană este de obicei factorul care înclină balanța în mod decisiv", se spune într-un articol care citează datele Numbeo și care este găzduit pe blogul brandului eufy, asociat soluțiilor de tip Smart Home.

Haga (Olanda) figurează cu un indice de siguranță de 80,1.

Înaintea de Cluj-Napoca, platforma a atribuit indici mai ridicați orașelor Tampere (Finlanda - 79,6), Eindhoven (Olanda - 79,1), Utrecht (Olanda - 79,0), Trondheim (Norvegia - 79,0), Munchen (Germania - 78,9), Zagreb (Croația - 78,6), Lugano (Elveția - 78,5), Tallinn (Estonia - 78,4), Groningen (Olanda - 78,4), Ljubljana (Slovenia - 78,2) și Tartu (Estonia - 77,8).

Cluj-Napoca, România: un oraș bun pentru expați, cu un indice de siguranță: 77,5, conform Numbeo

"Cluj-Napoca echilibrează industria tehnologică în creștere cu lejeritatea unui oraș care nu și-a pierdut echilibrul. Centrul rămâne plin de viață, cu studenți, artiști și lucrători în regim remote, iar ritmul pare rareori imprevizibil.

Chiar și în piețele mai aglomerate, oamenii se mișcă cu genul de siguranță relaxată care indică o încredere bazată pe rutină.

Viața stradală se prelungește până seara, fără acele 'muchii aspre' pe care le întâlnești uneori în orașe de dimensiuni similare.

Din această cauză, Clujul apare adesea printre cele mai sigure orașe din Europa pentru expații care caută un loc vibrant, dar ușor de gestionat.

Infracțiunile grave sunt rare, iar zonele în care majoritatea vizitatorilor își petrec timpul par bine întreținute și ușor de străbătut. Este genul de loc în care te poți instala și poți intra într-o rutină aproape imediat și unde sentimentul de siguranță se dezvoltă liniștit în fundal, în loc să necesite atenție", se scrie pe blogul eufy.com.