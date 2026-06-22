Un oraș din Canada a recunoscut oficial copacii ca ființe vii cu drepturi: „Un copac e ca un om. Respiră, trăiește, are nevoie de apă”

1 minut de citit Publicat la 23:45 22 Iun 2026 Modificat la 23:45 22 Iun 2026

Documentul recunoaște copacilor dreptul la viață, a creștere naturală, la integritate și regenerare / sursă foto: Getty Images

Un mic oraș din Canada a decis să recunoască oficial copacii ca ființe vii care au drepturi proprii. Autoritățile locale spun că scopul măsurii este să ofere o protecție mai bună mediului înconjurător și să ajute la combaterea efectelor schimbărilor climatice.

Concret, Michel Bourdeau, primarul din localitatea Terrasse-Vaudreuil, situată la aproximativ 65 de kilometri vest de Montreal, a decis să adopte o măsură care recunoască oficial copacii ca ființe vii, scrie The Independent.

Potrivit acestuia, documentul recunoaște copacilor dreptul la viață, a creștere naturală, la integritate și regenerare.

El a mai adăugat că decizia a fost aprobată în unanimitate și nu crede că va crea probleme pentru dezvoltarea orașului.

În schimb, administrația va analiza regulamentele existente pentru a se asigura că arborii sunt protejați sau înlocuiți atunci când sunt tăiați.

Mai mult decât atât, localitatea s-a confruntat de trei ori cu inundații în ultimii ani.

Tocmai de aceea, autoritățile locale au analizat această măsură, având la bază ideea că arborii joacă un rol esențial în lupta împotriva schimbărilor climatice.

„Copacii sunt cel mai mare aliat al nostru”, a spus primarul.

El a mai adăugat că „un copac este ca un om”, a declarat Bourdeau. „Respiră, trăiește, absoarbe apă. Ne protejează de multe lucruri”.

Ideea a fost inspirată de documentarul realizat de cineastul din Quebec André Desrocher, care prezintă copacii ca organisme vii capabile să comunice între ele prin sistemele lor de rădăcini.

Măsura a fost aprobată în data de 9 iunie. În prezent, Terrasse-Vaudreuil este prima localitate din Canada care aderă la Declarația Universală a Drepturilor Arborelui.