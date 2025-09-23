Un oraș din Canada este atât de mic încât 10% dintre locuitori au devenit multimilionari cu un bilet câștigător la loterie

2 minute de citit Publicat la 17:50 23 Sep 2025 Modificat la 18:12 23 Sep 2025

10% dintre locuitorii unui oraș din Canada au devenit milionari după un câștig la loterie FOTO: CBC

10% dintre locuitorii unui oraș din Canada au devenit milionari, după ce biletul pe care l-au jucat împreună la loterie a ieșit câștigător.

Della Spingle și soțul ei, Chesley Griffin, au primit un telefon la 6 dimineața că au câștigat marele premiu la loterie. La celălalt capăt al firului era angajata lor, o casieriță care deschidea magazinul general ce funcționează din anii '80 în mica comunitate St-Paul's River, din Quebec.

Ea le-a spus că Spingle se află printre cele 14 persoane care au câștigat jackpot-ul de 50 de milioane de dolari la Lotto Max din Quebec, iar magazinul a vândut biletul norocos, porivit CBC.

Un grup de oameni din orășelul de pescari cu aproximativ 150 de locuitori cumpărau bilete de aproape două decenii dintr-un fond comun. Câștigul lor înseamnă că aproximativ 10% dintre locuitori sunt acum multimilionari.

„Am câștigat 3,5 milioane de dolari... A fost greu să credem asta, nu-i așa?”, a spus râzând Spingle.

13 din cei 14 câștigători locuiesc în St. Paul's River, un oraș situat în municipiul Bonne-Espérance, Quebec, la aproximativ 60 de kilometri vest de granița Newfoundland și Labrador.

„Este aproape incredibil,” spune primarul

Ca proprietar al magazinului care a vândut biletul câștigător, Griffin a primit un procent suplimentar de 1% din câștig, în valoare de 500.000 de dolari.

Griffin spune că acum se gândește să se pensioneze și că acest câștig la loterie va stimula alte afaceri din oraș, reprezentând un succes pentru întreaga comunitate.

„Zidarii locali... sunt asaltați de apeluri din partea celor care au câștigat, pentru că aceștia fac renovări", a spus el. „Lucruri la care au visat ani de zile și acum avem această oportunitate”.

Dale Roberts-Keats, primărița din Bonne-Espérance, spune că nu-și poate șterge zâmbetul de pe buze. „Stau în acest loc frumos și privesc cum 14 membri ai comunității noastre devin milionari, este aproape incredibil”, a spus ea.

„Sperăm ca și comunitatea noastră să beneficieze de asta... poate cu construcții, poate în case noi”.

Deși orașul nu cere nimic câștigătorilor, spune că poate, în timp, vor contribui. Le recomandă acestora să reflecteze asupra modului în care vor să cheltuiască banii și să apeleze la un consilier financiar.

„E ușor să scapi de toți banii dacă nu ești atent, am auzit povești îngrozitoare” a spus primărița.

Distribuirea averii

Loretta Griffin, care tocmai a împlinit 74 de ani, spune că acest câștig îi permite să se pensioneze din fabrica de procesare a peștelui, unde a lucrat 30 de ani.

Speră să-și ajute familia cu partea ei. Fiul ei are nevoie de o camionetă, iar fiica își dorește un set nou pentru dormitor.

Bradley O'Brien, un alt câștigător, spune că cei trei copii ai săi care locuiesc departe de casă ar putea avea nevoie de un ajutor.

„Pentru mine, să devin multimilionar peste noapte... va ajuta mulți oameni”, a spus el.

Mama lui, Maud Griffin O'Brien, care a câștigat și ea, plănuiește să construiască o seră. Ea a glumit că acum trebuie să aibă grijă doar de cinci din cei șase copii.