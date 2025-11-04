Un preot din Italia a fost șocat când a văzut ce făceau doi tineri în biserică. A programat o slujbă de purificare

Publicat la 15:25 04 Noi 2025

Preotul a anunțat organizarea unei liturghii purificatoare pentru a-i reda demnitatea locului sacru.Foto: Profimedia Images

Doi tineri au fost surprinși de preotul paroh întreținând relații sexuale în biserica din localitatea Carmagnola, Italia. Preotul a depus o plângere la poliţie şi va organiza o liturghie de purificare pe 7 noiembrie.

Cei doi tineri începuseră gesturile tandre în curtea bisericii înainte de a decide să se retragă înăuntru. Preotul i-a văzut pe camera de supraveghere din biserică și a intervenit, relatează La Stampa.

Tinerii au întreţinut relații sexuale lângă camera în care sunt păstrate statuile Madonei și ale Inimii Preasfinte. Cei doi, filmați de camerele de supraveghere, începuseră gesturile tandre în curtea bisericii Chiesa Nuova, înainte de a decide să se retragă înăuntru, probabil căutând intimitatea. Acest lucru s-a întâmplat în plină zi, deşi ar fi putut fi văzuți de copii sau de persoane în vârstă care frecventează adesea biserica pentru un moment de rugăciune.

Momentele intime dintre cei doi tineri a fost întrerupte, însă, de sosirea preotului paroh, care, după ce i-a observat în timp ce urmărea camerele de supraveghere, a intervenit pentru a-i opri. Tinerii, însă, au reușit să se îmbrace și să scape exact la timp, cu puțin timp înainte de a fi prinși.

„Un act grav de profanare care rănește profund comunitatea”, a comentat părintele Iosif Patrascan, care a depus o plângere la poliţie și a furnizat filmările pentru identificarea cuplului. Preotul a anunțat, de asemenea, organizarea unei liturghii purificatoare pentru data de 7 noiembrie, care include adorația euharistică și spovedanii, pentru a-i reda demnitatea locului sacru.

Acest incident este doar cel mai recent ​​și cel mai grav dintr-o serie de acte de vandalism care au afectat parohia în ultimele luni. În timpul verii, persoane necunoscute au deteriorat porticul din fața birourilor parohiale şi au furat camerele de supraveghere video.

În plus, grupuri de tineri se adună de ceva vreme în curtea bisericii și pe trepte, aruncând gunoaie și deteriorând zona. „Zona devine din ce în ce mai nesigură”, explică preotul paroh, „și apar adesea incidente neplăcute, cum ar fi oameni care își fac nevoile în curtea bisericii. Zidurile exterioare au fost deteriorate de mai multe ori, iar persoanele care participă la slujbe, în special vârstnicii, sunt uneori hărțuite. Solicităm o securitate sporită în zonă și în jurul locurilor sacre.”