Un restaurant celebru din Italia vinde doar pentru o zi cea mai bună și cea mai scumpă cafea din lume. Cât costă o ceașcă

2 minute de citit Publicat la 14:29 28 Noi 2025 Modificat la 14:29 28 Noi 2025

Cafeaua Geisha este una dintre cele peste o sută de soiuri care cresc în pădurile și în zonele muntoase din Etiopia, patria cafelei Coffea Arabica. Sursa foto: captura instagram/paologriffalcaffenazionale

La Caffè Nazionale, un restaurant din localitatea Aosta, Italia, bucătarul-șef cu stele Michelin Paolo Griffa va oferi șansa de a degusta cea mai bună cafea din lume sâmbătă, 29 noiembrie, iar o ceașcă din băutura exclusivistă costă 50 de euro.

Este vorba despre cafeaua „Panama Geisha” aleasă de barmanul campion italian Daniele Carvalho Ricci și selectată de Difference Coffee, o companie cu sediul la Londra fondată de antreprenorul Amir Gehl , care selectează, achiziționează și prăjește loturi mici de cafea excepțională de la cele mai prestigioase ferme care se află de-a lungul Ecuatorulu.

Bucătarul-șef, un mare pasionat și expert în această băutură îndrăgită, care reprezintă un ritual, o oferă în restaurantul-cafeneaua pe care o deţine de la deschiderea sa în 2022, relatează La Repubblica.

Paolo Griffa a explicat de ce această cafea este atât de specială. „Pentru că vorbește cu adevărat despre un terroir (n.red. un concept complex care se referă la setul de factori naturali și umani care determină caracteristicile unice ale unui produs agricol, cum ar fi vinul sau ceaiul) și despre toată măiestria care intervine în selectarea și cultivarea sa, până la produsul final ”.

Acesta a mai adăugat: „Este expresia completă a teritoriului și asta o face specială pentru că reprezintă savoir-faire-ul unei companii care și-a depășit propriul record; înseamnă că s-au îmbunătățit în ciuda faptului că au atins cel mai înalt vârf. Deci, cu adevărat, un angajament lăudabil de măiestrie, măiestrie și cunoaștere.”

Compania producătoare este Hacienda Esmeralda din Boquete, Panama, deținută de familia Peterson, care a început să cultive cafea la începutul anilor 1990 lângă vulcanul Baru, la o altitudine de 1.650 de metri deasupra nivelului mării. Aceasta a câștigat Cupa Panama la categoria Geisha Washed în 2025, obținând cel mai mare scor înregistrat vreodată în istoria competiției, depășind cu mult recordul mondial anterior, deținut tot de familia Peterson, cu 94,1 puncte acumulate în 2017.

Lotul câștigător, cu o greutate de doar 20 kg, a fost vândut la licitație mai multor prăjitori din întreaga lume, stabilind un alt record mondial pentru prețul cafelei, de 30.000 de dolari pe kilogram. Gustul Gustul cafelei speciale are „arome complexe care nu se uită ușor, precum un whisky excelent sau un rom savurat”, cu parfum de iasomie și bergamotă, urmate de note de fructe tropicale, piersică și miere .

Ceea ce apreciază cel mai mult Paolo Griffa este faptul că „nu este un produs banal, ci o creație unică, cu subtilități și nuanțe aromatice cu adevărat super interesante, care îl fac nu doar o cafea, ci o adevărată băutură”.

Prețioasa ceașcă care va fi degustată la Aosta împreună cu un Yellow Bourbon Pulped Natural de la Daterra Estate din Brazilia, parte a meniului de cafea Caffè Nazionale.

