Un român a fost arestat în Germania după ce ar fi "pictat", cu propriul sânge, svastici pe aproape 50 de maşini

Un român a fost arestat de poliţia germană, după ce ar fi "pictat" mai multe svastici pe maşinile şi cutiile poştale dintr-un oraş din Germania. Mai mult, bărbatul de 31 de ani şi-ar fi folosit propriul sânge pentru a "desena" simbolurile naziste, scrie joi The Guardian.

Purtătorul de cuvânt al poliției, Thomas Leipold, a declarat că ofițerii au fost alertați miercuri seară, după ce un bărbat a raportat că a observat forma unei svastici desenate cu un lichid roșiatic pe capota unei mașini parcate. Potrivit poliției, aproape 50 de mașini au fost vandalizate în același mod.

Un test special a confirmat rapid că substanța era sânge uman. Afișarea simbolurilor naziste, inclusiv a svasticii, este ilegală în Germania, a menționat AP.

Joi după-amiază, poliția a anunțat că suspectul, un cetățean român, al cărui nume nu a fost făcut public conform legislației germane privind protecția datelor, a fost arestat la domiciliul său din Hanau, după ce un martor a oferit informații relevante cazului.

"Era încă sub influența puternică a alcoolului, iar motivul pare a fi unul extrem de personal și legat de locul de muncă – pur și simplu a cedat", a declarat Leipold. El a adăugat că bărbatul prezenta răni autoprovocate.

Joi dimineață, înainte ca suspectul să fie reținut, primarul orașului Hanau, Claus Kaminsky, și-a exprimat șocul față de incident, potrivit AP.

Agenția a reamintit că Hanau a mai apărut pe prima pagină a ziarelor în urmă cu cinci ani, când un atacator german a împușcat și ucis nouă persoane cu origini imigrante într-un bar cu narghilea din oraș – unul dintre cele mai grave cazuri de terorism intern din Germania de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

"Mai ales în orașul nostru, care a fost profund afectat de atacul rasist din 19 februarie 2020, un astfel de act provoacă o profundă consternare", a declarat Kaminsky, adăugând că primăria a depus o plângere penală, potrivit agenției de presă germane dpa.