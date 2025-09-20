Un român a plecat în vacanță în Italia și s-a trezit arestat. Le-a luat italienilor o lună să-și dea seama că au încarcerat omul greșit

Un român a trăit un adevărat coșmar în Italia, după ce a fost arestat, în urma unei confuzii a autorităților, și a petrecut o lună în închisoare. Bărbatul a plecat în vacanță cu soția și fiicele lui în Caorle, un mic oraș de coastă din provincia Veneției. Nu a apucat să ia nici măcar micul dejun în prima zi de vacanță că s-a trezit cu carabinierii peste el, care l-au confundat cu un alt român condamnat la doi ani de închisoare pentru furt calificat, relatează Corriere del Veneto.

„S-a sfârșit un coșmar”. Au fost primele cuvinte rostite de Ovidiu, un ieșean de 30 de ani, după o lună de închisoare în Italia. Bărbatul a fost întâmpinat în fața închisorii din Pordenon de soție, fiicele lor, și avocatul său.

Corriere del Veneto descrie un „proces kafkian”pentru eliberarea ieșeanului. Românul vrea acum să ceară despăgubiri de la statul italian pentru detenție nejustificată.

Coșmarul a început la data de 24 de august. În noaptea precedentă, bărbatul și familia lui au ajuns la hotelul din Caorle și s-au cazat. Dimineața însă, la micul dejun, Ovidiu s-a trezit față în față cu carabinierii, care s-au prezentat să-l aresteze, după ce înregistrarea sa la hotel declanșase o aletă.

Numele său fusese asociat unei sentințe de condamnare la doi ani, devenită definitivă în 2020, pentru un furt calificat comis în provincia Pistoia.

Însă, furtul fusese comis de o altă persoană, tot român, cu un șir de antecedente, spre deosebire de Ovidiu. O greșeală care nu a fost niciodată corectată și care a dus la un proces, încheiat cu condamnarea sa.

Avocatul său, care a preluat cazul la sfârșitul lui august, a reușit însă să recupereze fotografiile și amprentele de la detențiile anterioare ale adevăratului vinovat și a demonstrat eroarea de identificare.

„Daunele au fost enorme, dar el le-a înfruntat cu mare demnitate și seninătate”, a spus avocatul pentru Corriere del Veneto.

După o lună de arest în Italia, culmea Ovidiu nu s-a grăbit să plece din țară, ci a decis să se bucure de câteva zile la mare, care fusese de fapt scopul vizitei lui.