Un satelit chinezesc s-a dezintegrat în atmosferă la viteză supersonică și a produs o undă de șoc extrem de puternică

4 minute de citit Publicat la 08:00 21 Noi 2025 Modificat la 08:00 21 Noi 2025

Cazul XYJ-7 s-a potrivit cu o dezintegrare orbitală controlată care s-a încheiat deasupra insulei Tenerife. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

O minge de foc pe cer, urmată de o undă de șoc puternică, a cutremurat Insulele Canare. Nimeni nu a știut dacă este vorba de un meteorit natural sau de resturi spațiale, însă analiza seismică a dezvăluit adevărul: un satelit chinez, denumit XYJ-7, s-a dezintegrat în atmosferă, generând un fenomen de bolid care a trimis vibrații pe tot arhipelagul, potrivit Earth.com.

Incidentul misterios a avut loc în zori, la data de 16 octombrie 2025. Rețeaua seismică a insulelor a înregistrat vibrația în jurul orei locale 2:58 dimineața.

Un raport preliminar privind dezintegrarea satelitului chinezesc a fost publicat de Institutul de Vulcanologie din Insulele Canare, institutul public de cercetare care operează Rețeaua Seismică a Insulelor Canare. Echipele sale monitorizează zilnic cutremurele, activitatea vulcanică și evenimentele acustice neobișnuite.

De asemenea, Rețeaua Spaniolă de Meteoriți și Recunoaștere a Bolizilor a identificat sursa incidentului ca fiind reintrarea în atmosferă a satelitului chinez XYJ-7 la ora 1:55:30 UTC deasupra insulei Tenerife. Rețeaua a notat, de asemenea, un șir de unde sonice detectate la 13 stații din rețeaua geofizică a Insulelor Canare.

De ce s-a cutremurat pământul

Infrasunetul de joasă frecvență (undele sonore sub pragul auzului uman) poate călători sute până la mii de kilometri prin atmosferă.

O analiză globală din 2013 a demonstrat modul în care infrasunetul unei explozii aeriene a înconjurat planeta și a fost detectat la nivel mondial. Șocurile puternice pot zgudui clădirile și sparge geamurile dacă unda este focalizată sau explozia are loc la înălțimea potrivită.

Un seismometru, un senzor de mișcare a solului care înregistrează vibrații minuscule, poate converti o parte din acea energie atmosferică în mișcare a solului.

Conversia se întâmplă atunci când un front de presiune abruptă apasă pe suprafață și flexează pentru scurt timp solul.

O explozie aeriană produce adesea multiple pulsații de presiune. Fragmentarea împrăștie energia de-a lungul traiectoriei, ceea ce întinde semnalul pe durata mai multor minute pe instrumentele din apropiere.

Cum a fost identificat XYJ-7

Înregistrările video cu oră exactă, sosirile seismice și direcțiile indicate de martorii oculari schițează împreună traiectoria obiectului. Această verificare încrucișată este standard în studiul meteoriților și, de asemenea, în studiile privind reintrările de resturi spațiale.

Senzorii spațiali americani mențin o bază de date publică care listează evenimentele atmosferice strălucitoare și energiile estimate ale acestora. Aceste date ajută echipele să compare semnalele noi cu cazurile anterioare pentru a identifica tipare neobișnuite.

În mod obișnuit, meteoroizii naturali sosesc rapid, cu viteze cuprinse între aproximativ 40.000 și 257.000 km/h. Resturile spațiale reintră mai lent decât majoritatea meteoroizilor, dar tot la viteze supersonice care pot genera un front de șoc coerent.

Cazul XYJ-7 s-a potrivit cu o dezintegrare orbitală controlată care s-a încheiat deasupra insulei Tenerife, potrivindu-se cu înregistrările video și cu momentul seismic. Semnalul a fost puternic, dar nu a fost un cutremur și nu a indicat mișcare vulcanică.

Ce este un bolid

Astronomii folosesc termenul bolid pentru un meteor foarte strălucitor care adesea explodează la sfârșitul traiectoriei sale. Multe agenții folosesc cuvântul și în sens larg atunci când o reintrare în atmosferă arată similar în luminozitate și fragmentare.

Partea vizuală este meteorul în sine, un înveliș de plasmă fierbinte și o dâră strălucitoare care se estompează în câteva secunde. Sunetul sosește mai târziu, deoarece undele acustice se mișcă mult mai încet decât lumina.

Zguduirea este cauzată de un salt abrupt de presiune care se deplasează mai repede decât sunetul obișnuit, numit undă de șoc. În încăperile închise, cu geamuri mari, acest salt poate exercita presiune asupra sticlei și provoca spargeri, dacă sincronizarea este nefavorabilă.

Mingile de foc rareori provoacă daune. Pământul este bombardat zilnic de particule de dimensiunea prafului care ard inofensiv. Intrările mai mari sunt mai rare, iar rețeaua de camere, sateliți și stații seismice îmbunătățește constant detectarea și clasificarea.

Dacă vezi vreodată un fulger strălucitor urmat de liniște, îndepărtează-te de ferestre și așteaptă. Întârzierea poate fi de zeci de secunde sau chiar câteva minute, în funcție de distanță și vânt.

Resturile orbitale spațiale (nave spațiale scoase din uz sau fragmente care cad înapoi prin atmosferă) pot arăta ca o minge de foc naturală. Analiștii clasifică rapid acest lucru combinând predicțiile orbitale, înregistrările camerelor și timpii de sosire de la senzori multipli.

Evenimentul din Insulele Canare s-a transformat dintr-un mister într-o reintrare bine documentată în câteva ore. A fost o demonstrație vie a modului în care seismologia și astronomia lucrează acum împreună pentru a citi cerul.

Ce puteam învăța după dezintegrarea XYJ-7

Un fulger luminos este doar începutul, povestea stă în sincronizare. Lumina marchează unde a fost traiectoria, iar sunetul marchează modul în care energia s-a deplasat prin aer.

Sosirile seismice permit cercetătorilor să investigheze cuplarea atmosferă-sol cu date reale. Aceste date ajută, de asemenea, la îmbunătățirea ghidului public privind reacțiile sigure în timpul viitoarelor evenimente sonice.

Reintrarea XYJ-7 arată cum înregistrările video cetățenești pot completa rețelele profesionale. Atunci când etichetele de timp și locație sunt de încredere, acele clipuri ancorează reconstrucțiile la nivel stradal.

Aceleași instrumente testează și cât de bine prezic modelele de risc spargerea ferestrelor. Modelele mai bune înseamnă sfaturi mai bune atunci când au loc intrări rare, de energie înaltă, deasupra regiunilor populate.