Un șofer cu un Ferrari de 200.000 de euro a vrut să intre în Germania. În schimb, s-a ales cu o amendă uriașă de 124.000 de euro

Un cetățean luxemburghez a trecut granița din Elveția în Germania la volanul unui Ferrari Roma, fără săplătească taxele. FOTO: Biroul Vamal Principal Singen

Un bărbat în vârstă de 60 de ani este obligat să plătească peste 120.000 de euro după ce a fost prins de autoritățile vamale încercând să introducă în Germania un autoturism de lux fără să achite taxele aferente, scrie Bild.

Incidentul a avut loc la începutul lunii septembrie, când șoferul, cetățean luxemburghez, a trecut granița din Elveția la volanul unui Ferrari Roma, model cu motor V8 de 620 CP, în valoare de aproximativ 195.000 de franci elvețieni (circa 207.000 de euro).

Potrivit autorităților, acesta nu a declarat vehiculul la vamă, așa cum este obligatoriu pentru orice bun importat în Uniunea Europeană din afara spațiului comunitar.

Automobilul a fost descoperit la un control vamal în Konstanz, iar autoritățile au calculat taxe de import în valoare de aproximativ 64.000 de euro. La acestea se adaugă o amendă de circa 60.000 de euro pentru nerespectarea procedurilor legale, suma totală ridicându-se la aproximativ 124.000 de euro. De asemenea, împotriva șoferului a fost deschis un dosar pentru evaziune fiscală.

Vameșii au precizat că bărbatul a achitat pe loc taxele și o garanție financiară, ceea ce i-a permis să-și continue călătoria cu autoturismul.

Potrivit autorităților, astfel de situații nu sunt izolate. „Din păcate, nu este un caz unic, deși valoarea vehiculelor este rareori atât de ridicată”, a declarat Sonja Müller, purtătoare de cuvânt a biroului vamal din Singen. În prima jumătate a anului 2025, inspectorii vamali din regiune au descoperit 26 de vehicule cu numere de înmatriculare străine folosite de cetățeni ai Uniunii Europene, cu o valoare totală de peste 230.000 de euro și taxe datorate de 71.500 de euro. De asemenea, au fost identificate 38 de vehicule transportate pe platforme fără documente vamale, pentru care s-au încasat taxe suplimentare în valoare de 165.000 de euro.