Un tânăr a sărit în apă pentru a salva un șofer aflat într-o mașină care se scufunda. Surpriza a venit când a văzut cine era la volan

2 minute de citit Publicat la 08:00 29 Noi 2025 Modificat la 08:36 29 Noi 2025

Fără să stea pe gânduri, bărbatul înalt de aproape doi metri și cu o constituție atletică s-a dezbrăcat și s-a pregătit să sară în apă. Foto: Instagram

Elton Zefi, un tânăr de origine albaneză, mergând zilele trecute de-a lungul canalului Battaglia din Padova, o observat o mașină scufundându-se. Tânărul nu a ezitat nicio clipă să-și riște viața pentru a-l salva pe șoferul de 85 de ani, Giuseppe Salvalajo, un cunoscut antreprenor din zonă. Totul s-a întâmplat chiar în ziua în care Elton împlinea 32 de ani, scrie padovaoggi.it.

„Mă numesc Elton Zefi, și astăzi, 19 noiembrie, am împlinit 32 de ani. Sunt mândru de ceea ce am făcut și sper ca nimeni, în fața unei urgențe, să nu întoarcă privirea în altă parte”, a declarat acesta.

Era aproximativ 11:30 când Elton, alături de colegul cu care se afla în mașină, au hotărât să vireze pe o scurtătură foarte îngustă ce trece chiar pe marginea canalului Battaglia și duce spre Montegrotto Terme.

„La un moment dat – povestește el – am văzut câteva persoane foarte agitate, privind spre canal. Am oprit. Ne-au spus că o mașină a căzut în apă cu o persoană înăuntru. Curentul o îndepărta deja de mal.”

Fără să stea pe gânduri, bărbatul înalt de aproape doi metri și cu o constituție atletică, angajat al unei firme de panouri fotovoltaice, s-a dezbrăcat și s-a pregătit să sară în apă.

„Am intuit imediat că în câteva minute mașina avea să se scufunde și că omul din interior va muri”, spune el.

Lupta pentru viață în apele reci ale canalului

Alături de Elton, un alt bărbat a sărit în apă.

„Nu reușeam nicicum să spargem geamurile. Celălalt domn a urcat pe plafonul mașinii și a încercat să lovească geamul din spate, dar fără succes.”

Când totul părea pierdut, a apărut o speranță:

„Am văzut o mână fluturând din scaunul din spate. Am înțeles că geamul era deschis și că aceea era singura cale de a-l scoate pe șofer. Am încercat de mai multe ori, aveam deja cârcei la picioare și simțeam un frig cumplit. Eram gata să renunț pentru că mă temeam că mă înec și eu. Am făcut un ultim efort, cu ultimele puteri, și atunci domnul a reușit să iasă. L-am tras spre mal și au sosit salvatorii”, povestește Elton.

O întâlnire emoționantă cu omul căruia i-a salvat viața

Elton Zefi, care locuiește în cartierul Arcella cu soția și cei doi copii, a mărturisit:

„Poate că mi-am riscat viața, dar în astfel de situații te gândești că în mașina aceea putea fi cineva din familia ta, un prieten. Când trebuie să acționezi, nu trebuie să îți fie frică.”

Însă surpriza a venit abia la final. Bătrânul salvat, Giuseppe Salvalajo, 85 de ani, din Loreggia, era chiar proprietarul vilei Molin din Mandria, unde Elton lucrase cu ani în urmă, pe vremea când era angajat într-o firmă de curățenie.

„Când m-am prezentat, m-a recunoscut imediat și m-a îmbrățișat. A fost un moment cu o emoție rară, care m-a răsplătit pentru efortul fizic și psihic uriaș. Nu voi uita niciodată această zi. Să salvez acel om a fost cel mai frumos cadou de ziua mea.”