Un tată și-a omorât 7 dintre copii într-un atac armat în Louisiana. Un copil a supraviețuit după ce a sărit de pe acoperiș

Incidentul este cel mai mortal atac armat în masă din SUA din ianuarie 2024. Foto: Getty Images

Șapte din cei opt copii uciși în atacul armat din Louisiana erau copiii atacatorului, a dezvăluit poliția locală. Bărbatul a împușcat-o și pe mama copiilor, care se află acum în stare gravă în spital. Atunci când individul a deschis focul, în casă se aflau nouă copii, dar unul dintre ei a reușit să scape cu viață după ce s-a cățărat pe acoperiș și a sărit de acolo într-o curte, relatează BBC.

Atacul armat din Shreveport, Louisiana, unul dintre cele mai sângeroase din acest stat american, a fost catalogat de poliție drept „o dispută domestică”. Suspectul a fost identificat drept Shamar Elkins.

Acesta a furat o mașină, a împușcat o femeie care mergea pe stradă, înainte să ajungă la locuința mamei copiilor săi, unde a împușcat-o pe ea și alți opt copii, unul dintre ei nefiind rudă cu el. Toți cei opt copii, cu vârste între un an și 14 ani, au murit. Cele două femei împușcate se află în stare gravă în spital. Un alt copil este și el în spital, după ce a sărit de pe acoperiș.

O altă persoană care se afla în casă când au început împușcăturile a reușit să fugă la o locuință din apropiere și să alerteze poliția.

Însă, când au ajuns polițiștii la fața locului, atacatorul fugise. Ofițerii au reușit să-l localizeze și l-au împușcat mortal.

Incidentul este cel mai mortal atac armat în masă din SUA din ianuarie 2024, când opt victime au fost ucise în Joliet, Illinois, potrivit Gun Violence Archive (GVA), o organizație non-profit care monitorizează violența armată în SUA.

„Este o tragedie. Poate cea mai gravă tragedie pe care am avut-o vreodată în Shreveport. (...) Acest lucru afectează întreaga comunitate, așa că toți plângem alături de aceste familii”, a spus primarul din Shreveport, Tom Arceneaux, după incidentul șocant.

„Pur și simplu nu pot începe să-mi imaginez cum poate avea loc un astfel de eveniment”, a spus și șeful Poliției din Shreveport, Wayne Smith.

El a adăugat că ancheta este desfășurată în coordonare cu Poliția de Stat din Louisiana și cu sprijinul altor agenții. „Vom lucra cu maximă seriozitate, oricât va fi nevoie, pentru a afla ce s-a întâmplat”, a spus el.

Consilierul local din Shreveport, Grayson Boucher, a declarat că peste 30% dintre infracțiuni și 30% dintre crimele din oraș au legătură cu violența domestică.