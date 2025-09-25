Un turist australian a murit în Bali. Autoritățile indoneziene au predat trupul familiei, cu inima lipsă

Un spital din Indonezia a respins acuzațiile de furt de organe, după ce trupul unui turist australian, Byron Haddow, în vârstă de 23 de ani, a ajuns în țara natală fără inimă. Reprezentanții unității medicale susțin că organul a fost reținut pentru o procedură medico-legală și trimis ulterior în Queensland, scrie The Independent.

Haddow a fost găsit mort, la începutul acestui an, în piscina vilei închiriate din Bali. Trupul său a fost repatriat în Australia după aproximativ o lună, iar la a doua autopsie s-a descoperit lipsa inimii. Incidentul a determinat autoritățile australiene să solicite explicații oficiale din partea guvernului indonezian.

Spitalul neagă orice ilegalitate

Spitalul Prof Ngoerah, unde a fost realizată prima autopsie la cererea poliției din Bali, a negat vehement acuzațiile.

„Subliniez, în numele spitalului Prof Ngoerah, că zvonurile privind un furt de organe sunt false”, a declarat I Made Darmajaya, directorul medical al instituției.

Acesta a explicat că inima a fost păstrată pentru teste suplimentare:

„Nu există niciun interes al spitalului de a reține inima. A fost doar o chestiune de procedură legală. Organul necesita pregătiri speciale pentru examinări patologice și de aceea a fost returnat mai târziu decât restul trupului.”

Și medicul legist care a realizat prima autopsie, dr. Nola Margaret Gunawan, a confirmat acest lucru:

„Din motive medico-legale, inima a fost testată și a rămas aici când trupul a fost trimis familiei. Am oferit rezultatele și explicațiile rudelor, iar acestea au înțeles.”

Reacția familiei și ancheta în curs

Cu toate acestea, mama tânărului, Chantal Haddow, a declarat pentru Channel Nine că vestea a fost devastatoare:

„Ne-au sunat doar ca să ne întrebe dacă știm că inima lui a rămas în Bali. Când credeam că nu pot fi mai distrusă, am simțit că primesc o nouă lovitură. Am impresia că a fost ceva suspect. Cred că i s-a întâmplat ceva înainte să ajungă în piscină.”

Avocații familiei au confirmat că organul a ajuns în Queensland abia în august, la peste două luni după deces, și au catalogat situația drept o chestiune gravă de drept, etică și umanitate.

Aceștia consideră că împrejurările morții lui Byron Haddow, pe 26 mai, în vila de vacanță, sunt „extrem de suspecte” și necesită investigații suplimentare, inclusiv asupra situației sale financiare.

Ce a aratat autopsia

Raportul medico-legal a arătat că în organismul lui Haddow se aflau alcool și duloxetină, un medicament prescris pentru depresie, anxietate și dureri cronice. Combinația ar fi putut să îi afecteze capacitatea de reacție atunci când a intrat în piscină, lăsându-l incapabil să se salveze.

De asemenea, au fost constatate câteva leziuni minore – zgârieturi pe frunte, pleoapa dreaptă și genunchi. Totuși, experții au stabilit că acestea nu au fost suficiente pentru a-i provoca moartea.

Concluziile au indicat că tânărul era în viață în momentul scufundării, prezentând semne că respira în apă.