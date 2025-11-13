Un urs a blocat un aeroport din Japonia, după ce a intrat pe pistă chiar când ateriza un avion

Publicat la 16:29 13 Noi 2025 Modificat la 16:29 13 Noi 2025

Animalul a ajuns în aeroport, exact când un avion ateriza pe pista din apropiere. Sursa foto: captura foto Corriere della Sera

Un urs a fost filmat plimbându-se liniştit pe pistele aeroportului Hanamaki din Japonia. Animalul a ajuns în aeroport, exact când un avion ateriza pe pista din apropiere. Personalul aeroportului a suspendat toate zborurile, atât decolările cât şi aterizările.

Și, după o verificare amănunțită, pistele au fost redeschise după aproximativ o oră și jumătate, relatează Corriere della Sera.

Cu toate acestea, ursul nu a fost găsit şi nici localizat ulterior.

Acesta nu este primul incident de acest fel din Japonia. În luna iunie anul trecut, un alt urs a intrat pe aeroportul Yagamata, provocând două închideri ale acestuia într-o singură zi.