Un urs a blocat un aeroport din Japonia, după ce a intrat pe pistă chiar când ateriza un avion

Un urs a fost filmat plimbându-se liniştit pe pistele aeroportului Hanamaki din Japonia. Animalul a ajuns în aeroport, exact când un avion ateriza pe pista din apropiere. Personalul aeroportului a suspendat toate zborurile, atât decolările cât şi aterizările.
Și, după o verificare amănunțită, pistele au fost redeschise după aproximativ o oră și jumătate, relatează Corriere della Sera.
Cu toate acestea, ursul nu a fost găsit şi nici localizat ulterior.
Acesta nu este primul incident de acest fel din Japonia. În luna iunie anul trecut, un alt urs a intrat pe aeroportul Yagamata, provocând două închideri ale acestuia într-o singură zi.