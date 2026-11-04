Un zgârie-nori de un miliard de £ va deveni cea mai înaltă clădire din Londra: One va avea un parc public cu 51 de copaci, la etajul 11

3 minute de citit Publicat la 16:42 04 Noi 2026 Modificat la 16:42 04 Noi 2026

Turnul zgârie-nori One London va fi cea mai înaltă clădire din Europa de Vest. Sursa foto: Hepta

Londra va avea un nou reper arhitectural impresionant. One London, un zgârie-nori evaluat la aproximativ un miliard de lire sterline, va avea 74 de etaje, o înălțime de 309,6 metri și o grădină suspendată, deschisă gratuit publicului, de unde vizitatorii vor putea admira panorama capitalei britanice.

Proiectul, semnat de biroul britanic de arhitectură Eric Parry Architects, va deveni, la finalizarea construcției, cea mai înaltă clădire din Londra și din Europa de Vest. Cu o înălțime de 309,6 metri, One London va fi la egalitate cu The Shard, celebrul zgârie-nori care domină acum zona London Bridge, potrivit The Independent.

Însă înălțimea nu este singurul element care diferențiază proiectul. One London va combina spațiile comerciale și de birouri cu zone verzi suspendate, spații publice, o galerie de observație la mare înălțime și un centru educațional.

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Grădină suspendată, cu aproximativ 50 de copaci, la etajul 11

Una dintre cele mai spectaculoase atracții ale viitoarei clădiri va fi grădina amenajată la etajul 11. Cu un perimetru de aproximativ 330 de metri, aceasta va înconjura turnul și va oferi priveliști impresionante asupra Londrei, inclusiv către Catedrala St Paul.

Spațiul verde va cuprinde 51 de copaci, alături de alte plante și arbuști, urmând să devină o adevărată oază de relaxare suspendată deasupra orașului.

Un detaliu important este că grădina va fi accesibilă gratuit publicului. Aceasta va putea fi folosită atât de angajații din zonă, cât și de vizitatori, care vor avea astfel ocazia să se bucure de natură și de priveliștile asupra capitalei britanice, fără să fie nevoie să intre într-un spațiu comercial.

Grădina face parte dintr-un concept mai amplu, care prevede numeroase alte spații accesibile publicului în interiorul clădirii.

Cel mai înalt bar din Londra

Un alt element care va atrage atenția este barul de la etajul 71, care va deveni cel mai înalt bar din Londra.

Deasupra acestuia, la etajul 72, vor fi amenajate spații educaționale, iar la etajul 73 se va afla galeria de observație, prezentată drept cea mai înaltă din Europa dintre cele accesibile publicului.

Proiectul a primit aprobarea pentru construirea în decembrie 2024. Lucrările sunt programate să înceapă în 2028, iar finalizarea este estimată pentru anul 2033.

Noul zgârie-nori va fi construit pe locul fostului St Helen's Tower, care a fost demolat.

Cât costă One London și când va fi gata

Cu o înălțime de 309,6 metri, One London va intra în categoria celor mai înalte zgârie-nori din Europa de Vest. La finalizarea proiectului, clădirea va fi la egalitate cu The Shard, având aceeași înălțime.

Mai exact, turnul va deveni la comun cea mai înaltă clădire din capitala britanică și la comun cea mai înaltă clădire din Europa de Vest, o performanță care îl va transforma într-un nou reper al orizontului londonez.

Proiectul va avea aproximativ 154.000 de metri pătrați de spații comerciale și de birouri, fiind conceput pentru a găzdui activități economice, dar și facilități destinate publicului larg.

Investiția în proiectul One London este estimată la peste 1 miliard de lire sterline.

Cea mai înaltă galerie de observație accesibilă publicului din Europa

Un alt element spectaculos al proiectului va fi galeria de observație amenajată chiar în partea superioară a turnului. Aceasta va fi cea mai înaltă galerie panoramică accesibilă publicului din Europa, oferind vizitatorilor posibilitatea de a admira Londra de la o înălțime impresionantă.

Clădirea va găzdui și un spațiu educațional de anvergură, curatoriat de London Museum. Acesta va adăuga o componentă culturală proiectului și va completa oferta de facilități destinate vizitatorilor.

Prin combinația dintre înălțimea impresionantă, grădina suspendată cu acces gratuit, galeria panoramică și spațiul educațional, One London își propune să fie mult mai mult decât un zgârie-nori cu funcțiuni comerciale. Proiectul va aduce împreună spații de lucru, natură, educație și zone publice, într-o clădire care va deveni unul dintre cele mai importante repere arhitecturale ale Londrei.