Unul din medicii lui Matthew Perry a fost condamnat la închisoare

Medicul care a alimentat dependenţa de ketamină a lui Matthew Perry a fost condamnat la 30 de luni de închisoare FOTO: Getty Images

Medicul care a alimentat dependenţa de ketamină a lui Matthew Perry, actorul din serialul de succes "Friends" decedat în urma unei supradoze în octombrie 2023, a fost condamnat miercuri la 30 de luni de închisoare, transmite AFP citată de Agerpres.

Doctorul Salvador Plasencia este unul dintre principalii responsabili de această tragedie, pentru care cinci persoane sunt urmărite penal.

Nu el este cel care a furnizat ketamina care l-a ucis pe Matthew Perry, găsit inconştient în jacuzzi la vârsta de 54 de ani, însă a recunoscut că i-a vândut aproximativ 20 de flacoane din acest anestezic suspus unor reglementări stricte, în săptămânile premergătoare morţii sale.

El risca până la 40 de ani de închisoare şi promisese că va renunţa voluntar la practicarea medicinei.

Într-o declaraţie scrisă depusă la instanţă, mama actorului, Suzanne Perry, şi tatăl său vitreg, Keith Morrison, au considerat că medicul nu şi-a făcut datoria. "Recuperarea lui Matthew (Perry) a depins de faptul că nu aţi spus nu", au scris ei.

"Nu este un om rău. Este cineva care a comis greşeli mari în deciziile sale medicale privind utilizarea neautorizată a ketaminei", au declarat avocatele medicului într-un comunicat. "Greşelile pe care le-a făcut în cele 13 zile în care l-a tratat pe domnul Perry îl vor bântui pentru totdeauna", au scris Karen Goldstein şi Debra White.

Potrivit acuzării, Plasencia a orchestrat "exploatarea" lui Matthew Perry după recidiva vedetei în problemele sale cu dependenţa, în toamna anului 2023.

"Mă întreb cât va plăti cretinul ăsta", i-a scris Plasencia unui alt medic de la care a obţinut ketamină, conform unui SMS descoperit de anchetatori.

Flacoanele îi costau pe medicii implicaţi aproximativ 12 dolari, dar aceştia le vindeau actorului cu 2.000 de dolari, potrivit autorităţilor.

Matthew Perry a luat iniţial ketamină sub supraveghere, în cadrul şedinţelor de terapie împotriva depresiei. Însă, acest anestezic legal, folosit abuziv de mulţi petrecăreţi pentru proprietăţile sale stimulante sau euforice, i-a provocat treptat dependenţă.

În cadrul micii reţele care exploata vulnerabilităţile actorului, Plasencia a acţionat "fără un scop medical legitim", potrivit acuzării. Uneori, chiar el îi injecta actorului ketamină, la domiciliul acestuia.

În timpul uneia dintre aceste întâlniri, tensiunea arterială a lui Matthew Perry "a crescut, provocându-i paralizie", conform anchetei. Acest incident nu l-a împiedicat pe medic să îi lase asistentului vedetei mai multe fiole suplimentare.

Un al doilea medic, asistentul personal al vedetei, un intermediar şi o traficantă de droguri sunt, de asemenea, urmăriţi penal. Toţi au fost de acord să pledeze vinovat şi se preconizează că îşi vor primi sentinţa în următoarele două luni.

Aşteptată miercurea viitoare, sentinţa rezervată traficantei de droguri Jasveen Sangha va fi urmărită îndeaproape. Cunoscută în culisele Hollywoodului drept "regina ketaminei", această femeie din înalta societate britanico-americană a fost cea care a vândut flaconul care l-a ucis pe Matthew Perry.

Moartea actorului, care vorbise public despre problemele sale cu dependenţa, i-a şocat pe fanii săi a declanşat un val de omagii la Hollywood.

În serialul "Friends" (1994-2004), el a captivat o întreagă generaţie de telespectatori, în rolul lui Chandler, cel care îi făcea să râdă pe prietenii săi. Însă, în afara platoului, starea sa precară l-a împins spre dependenţa de medicamente şi alcool.

În memoriile sale publicate în 2022, el a mărturisit că a urmat 65 de şedinţe la dezintoxicare, cheltuind peste nouă milioane de dolari.

De asemenea, el a suferit mai multe intervenţii chirurgicale legate de problemele sale cu dependenţa de droguri, inclusiv o operaţie la colon în 2018, mergând chiar până la a spune: "Ar fi trebuit să fiu mort".