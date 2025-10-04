Unul dintre cei mai mari experți din lume în stocarea energiei părăsește Germania pentru China

Cercetătorul italian va conduce noul Institut Internațional pentru Stocarea Energiei Electrochimice. Foto: Hepta

Stefano Passerini, unul dintre cei mai respectați oameni de știință la nivel mondial în domeniul stocării energiei, a acceptat un post permanent la Universitatea din Nanjing, în estul Chinei, scrie scmp.com.

Cercetătorul italian, în vârstă de 65 de ani și membru al Academiei Naționale de Științe din Germania (Leopoldina), va conduce noul Institut Internațional pentru Stocarea Energiei Electrochimice, conform unui comunicat oficial al universității.

La ceremonia desfășurată joi în campusul Xianlin, Passerini a declarat că mutarea sa în China reflectă încrederea în potențialul universității, atât în ceea ce privește infrastructura de cercetare, cât și resursa umană. El a promis să transforme institutul într-un centru de excelență la nivel global și într-o platformă de colaborare internațională, menită să aducă universitatea în prim-planul științei energetice.

Un „moment de cotitură” pentru universitate

Wang Chengbin, secretarul de partid al instituției, a numit această numire un „reper major” în strategia de atragere a talentelor a universității. El a subliniat că noul institut va dispune de laboratoare de ultimă generație și își propune să devină un pilon central în atingerea obiectivelor Chinei privind „dublul carbon”: plafonarea emisiilor până în 2030 și atingerea neutralității climatice până în 2060.

O carieră remarcabilă

Cu peste patru decenii de experiență în cercetare și coordonare în Europa, Statele Unite și Japonia, Passerini este printre cei mai citați specialiști în domeniul bateriilor din lume, având la activ peste 500 de lucrări științifice evaluate de colegi și aproximativ 40 de brevete internaționale.

Este recunoscut pentru rolul său pionierat în dezvoltarea lichidelor ionice – săruri speciale care cresc siguranța și durata de viață a bateriilor – și pentru avansul adus tehnologiei sodiu-ion, o alternativă mai ieftină și mai sustenabilă la bateriile litiu-ion. Spre deosebire de litiu, care este scump și concentrat în câteva regiuni ale lumii, sodiul este abundent și ieftin, ceea ce îl face promițător pentru stocarea energiei regenerabile la scară largă.

Un studiu realizat în 2016, intens citat, arăta că electroliții pe bază de lichide ionice pot permite bateriilor litiu-ion să reziste la peste 2.000 de cicluri de încărcare păstrându-și stabilitatea.

Premii și recunoașteri

Contribuțiile sale i-au adus recunoaștere internațională. În 2012 a primit Battery Division Research Award din partea Electrochemical Society, iar în 2019 a fost ales membru al Leopoldina, unde a fost descris drept „un pionier recunoscut pe plan mondial în domeniul lichidelor ionice”.

Pe lângă cercetare, Passerini a jucat un rol esențial în structurarea domeniului la nivel instituțional. A cofondat Centrul de Tehnologie Electrochimică pentru Energie din Münster și a condus ulterior Institutul Helmholtz din Ulm de la Institutul de Tehnologie Karlsruhe.

O echipă internațională în Nanjing

Alături de Passerini va lucra și colaboratorul său Chen Zhen, care a obținut un doctorat comun la Universitatea Tehnologică Nanyang din Singapore și la Institutul Helmholtz din Ulm. Chen este laureat al unui program național chinez destinat tinerilor cercetători de elită și, anterior, a fost profesor la Universitatea de Știință și Tehnologie din Harbin.

Prin aducerea unor astfel de specialiști de renume, Universitatea din Nanjing își propune să devină un pol de inovație în domeniul energiei curate și să joace un rol central în tranziția globală spre tehnologii sustenabile.