Val de căldură extremă în Australia. Temperaturile au atins 49 de grade Celsius. „E pur și simplu al naibii de cald”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Zone vaste din sud-estul Australiei sunt cuprinse de un val de căldură care a împins temperaturile până aproape de 50 de grade Celsius și a forțat unii locuitori să își protejeze proprietățile, în contextul în care incendiile de vegetație cuprind zone din zona rurală a statului Victoria. Acolo, în orașele Hopetoun și Walpeup, temperaturile au atins un maxim istoric de 48,9 grade Celsius, scrie CNN.

Karlee Smith s-a urcat pe un ATV pentru a ajuta la întrumarea turmei de oi, îndepărtându-le de flăcările care se extindeau rapid la o fermă din orașul Gellibrand, un orășel rural, la aproximativ 200 de kilometri sud-vest de Melbourne.

„A trebuit să trecem cu mașina prin locul unde ardea”, a spus Smith.

Valul de căldură actual este cel mai sever din ultimii 16 ani, potrivit Biroului Australian de Meteorologie. Marți, statul Victoria a avut parte de cea mai fierbinte zi înregistrată vreodată, orașele Hopetoun și Walpeup atingând 48,9 grade Celsius, în timp ce capitala statului, Melbourne, a depășit 45 de grade Celsius.

Recorduri de temperatură au fost doborâte și în statele vecine New South Wales și South Australia, în mai multe orașe temperaturile ajungând în jurul valorii de 50 de grade Celsius săptămâna aceasta, aproape de recordul australian de 50,7 grade Celsius, stabilit ultima dată în 2022 pe coasta Australiei de Vest.

Canicula este cel mai periculos tip de vreme extremă, iar criza climatică cauzată de om face ca valurile de căldură să fie mai severe și mai prelungite. Dacă adăugăm umiditatea, condițiile se pot apropia de limitele supraviețuirii umane, punctul în care corpurile noastre pur și simplu nu se mai pot adapta.

Cele mai fierbinți orașe din stat

Steve McCullough conduce hotelul local din Hopetoun, unde, împreună cu orașul apropiat Walpeup, temperaturile au atins un record de stat săptămâna aceasta, de 48,9 grade Celsius.

El a spus că localnicii din comunitatea agricolă rurală, unde locuiesc doar 700 de persoane, sunt obișnuiți cu căldura extremă. Pe măsură ce temperatura a crescut, McCullough a spus că unii muncitori și-au încheiat programul la prânz, iar alte afaceri s-au închis mai devreme.

El a ținut pub-ul deschis săptămâna aceasta pentru a le oferi locuitorilor refugiu, în special celor care se temeau de facturile exorbitante la energie electrică din cauza alimentării cu aer condiționat.

„Ne-am deschis ușile și am anunțat că oricine era interesat putea veni aici și pur și simplu să stea fără obligația de a cumpăra nimic”, a spus el.

Meniul a fost modificat pentru a scuti personalul de căldura radiantă suplimentară de la grătar. Ca întotdeauna, berea rece era la halbă, într-un loc unde temperaturile de 40 de grade nu sunt neobișnuite.

„Odată ce depășești 40 de grade, nu contează dacă sunt 42 sau 49, e pur și simplu al naibii de cald. Trebuie să te descurci”, a declarat McCullough.

Autoritățile sanitare australiene au îndemnat oamenii să se hidrateze și să monitorizeze persoanele în vârstă, copiii și persoanele cu sistem imunitar compromis, care sunt mai vulnerabile la cele mai grave efecte ale căldurii.

„Semnele unei insolații sunt pierderea conștienței, confuzia, convulsiile”, a declarat Michael Georgiou, director executiv al operațiunilor regionale de la Ambulanța Victoria, care a subliniat că acestea sunt „urgențe care pun viața în pericol”.

În cel mai fierbinte oraș din Victoria, McCullough a spus că locuitorii au grijă unii de alții.

„Toată lumea îți va spune o poveste despre cum a bătut la ușa cuiva ca să se asigure că vecinii lui sunt bine”, a spus el.

Căldura extremă alimentează incendiile de vegetație scăpate de sub control

Incendiile de vegetație, alimentate de temperaturile ridicate, au amenințat orașele din statul Victoria, determinând evacuări în timp ce pompierii voluntari încercau să stingă flăcările din jurul locuințelor. Dezastrul persistă în timp ce pompierii se luptă cu cel puțin cinci incendii majore.

La începutul acestei săptămâni, peste 100.000 de locuințe au pierdut accesul la electricitate din cauza incendiilor și a unei rețele electrice suprasolicitate, forțând unii locuitori să se lupte cu căldura fără aparate de aer condiționat.

Kyla Beale, locuitoare a orașului Gellibrand, a declarat că incendiile se instalau asupra comunității de aproximativ două săptămâni, în urma unui val de căldură anterior din ianuarie, iar cea mai mare parte a orașului a fost evacuată sâmbătă.

Beale a plecat cu fiul ei de 15 ani și câinele, în timp ce soțul ei a rămas să le apere casa.

„A fost îngrozitor să-l las pe soțul meu la mila vânturilor și a focului”, a declarat ea pentru CNN.

Apa potabilă s-a secat complet în oraș după ce incendiul a sărit peste conductele de izolare și a avariat stația de epurare care furnizează apa potabilă a orașului Gellibrand.

Experții climatici au avertizat că aceste condiții extreme care afectează sud-estul Australiei reprezintă o urgență de sănătate publică, cauzată de arderea combustibililor fosili.

„Căldura este un ucigaș tăcut. A ucis mai mulți australieni decât toate celelalte fenomene meteorologice extreme la un loc – peste 1.000 de vieți au fost pierdute în timpul valurilor de căldură dintre 2016 și 2019”, a declarat Kate Charlesworth, medic de sănătate publică în Sydney și consilier în cadrul Consiliului Australian pentru Climă, într-un comunicat.

Oamenii de știință de la World Weather Attribution au descoperit că valul de căldură intens care a lovit sud-estul Australiei la începutul lunii ianuarie a fost de cinci ori mai probabil să se producă din cauza crizei climatice cauzate de om.

Analiza a constatat că temperaturile extreme, monitorizate pe o perioadă de trei zile, între 7 și 9 ianuarie, au crescut cu 1,6 grade Celsius din cauza schimbărilor climatice.

Smith estimează că aproximativ 90% din ferma de 2.000 de acri a ars și nu știe exact câte oi și vite au fost omorâte de flăcări. Este încă prea periculos să se facă o numărătoare corectă sau să se scoată animalele supraviețuitoare din fermă și, având în vedere că avertismentele de incendiu sunt încă în vigoare vineri, Smith spune că animalele nu sunt încă scăpate de pericol.

„Cred că toată lumea se simte speriată. Este într-adevăr oribil, dar nu poți să nu observi cum toată lumea se ține unită. Aceasta este comunitatea Gellibrand. Toată lumea își dorește pur și simplu să se sprijine reciproc”, a spus ea.