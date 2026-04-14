Victoria nu a fost demisă din funcția de consul al Ucrainei în Dominicană pentru că a pozat dezbrăcată, ci pentru cum s-a îmbrăcat

Victoria Yakimova a fost demisă după doar 14 zile din poziția de consul onorific al Ucrainei în Republica Dominicană FOTO: Profimedia Images

Cariera în diplomație a modelului nud din Ucraina s-a terminat la fel de rapid cum a început. Victoria Yakimova, de 37 de ani, fusese numită la mijlocul lunii martie consul onorific al Ucrainei în Republica Dominicană, dar Ministerul ucrainean de Externe a decis revocarea ei din funcție după numai 2 săptămâni. Dar nu din cauza trecutului său profesional, ci a unei alegeri vestimentare controversate.

Numirea sa stârnise încă de la început „mirare” în Ucraina, potrivit Bild. Sub numele de scenă „Secret Weapon”, Yakimova devenise cunoscută mai ales prin fotografii provocatoare, neavând experiență diplomatică.

Criticile nu au întârziat, însă aceasta le-a respins, susținând că orice femeie modernă are dreptul „să se realizeze în profesia aleasă”. Stabilită în Republica Dominicană din 2014, ea a subliniat că nu primește remunerație de la stat pentru funcția de consul onorific și că nu și-a ascuns niciodată cariera de model.

În mod surprinzător, nu imaginile nud au dus la demiterea sa. Controversa a fost generată de fotografii în care Yakimova apare purtând un „kokoshnik”, o piesă tradițională rusească, bogat ornamentată, care se pune pe cap. În contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, gestul a fost considerat inacceptabil pentru un reprezentant diplomatic.

Potrivit sursei citate, Ministerul de Externe de la Kiev a retras acreditarea după o „verificare suplimentară”, la doar două săptămâni de la numire. Totodată, autoritățile au anunțat introducerea unor criterii mai stricte de selecție pentru viitorii candidați. Nici faptul că Yakimova se întâlnise în 2017 cu actualul rege Charles, pe atunci prinț moștenitor, nu a contat în decizia finală.

Reacția sa la demitere nu este cunoscută. Pe contul personal de Instagram, urmărit de peste 76.000 de persoane, Yakimova continuă să se prezinte drept „Consul Honoraria” și apare într-o fotografie de profil în care pozează cu un pistol și într-o uniformă fantezistă, provocatoare.