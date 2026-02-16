VIDEO 138 de persoane au fost rănite în timpul Bătăliei Portocalelor de la Ivrea

Ivrea a găzduit tradiționala Bătălie a Portocalelor, care a încununat carnavalul istoric devenit un simbol al orașului. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

138 de persoane au fost rănite duminică după-amiază la Carnavalul din Ivrea, Italia, în timpul tradiționalei Bătălii a Portocalelor. 17 persoane au fost duse la spital, dar niciuna nu se află în stare gravă.

Mulți dintre răniţi au primit îngrijiri medicale la faţa locului, majoritatea, în jur de o sută, au primit tratament pentru leziuni oculare, restul fiind în principal răni provocate de căzături.

9000 de aruncători de portocale au participat la eveniment, dintre care 1.600 aflaţi pe carele alegorice. Ivrea a găzduit şi anul acesta tradiționala Bătălie a Portocalelor, care a încununat carnavalul istoric devenit un simbol al orașului și al Piemontului, relatează La Stampa.

Bătălia portocalelor a durat două ore și jumătate şi s-a desfăşurat în piețele centrale ale oraşului, transformate în câmpuri de luptă pentru această ocazie. Un spectacol colorat și fascinant care a atras şi anul acesta nu numai localnici, ci și numeroși turiști din Asia și America de Sud, precum și din Franța și Germania.

Carnavalul Istoric din Ivrea, Italia, este unul dintre cele mai așteptate și dinamice evenimente din această perioadă. Bătălia Portocalelor reprezintă unul dintre momentele cele mai aşteptate şi s-a încheiat cu cifre care vorbesc de la sine despre amploarea evenimentului: au fost vândute aproximativ 20.000 de bilete, dintre care aproape 7.500 au fost achiziționate online. Pe parcursul întregii zile, aproximativ 40.000 de persoane au fost prezente în oraș , un flux constant care a umplut piețele și străzile centrului istoric încă de dimineață.