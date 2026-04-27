VIDEO În haosul produs de împușcăturile de la dineul corespondenților, o femeie s-a gândit să fure sticlele de vin scumpe de pe mese

O femeie a fost surprinsă de camere în timp ce aduna sticlele de vin de pe mese la dineul corespondenților FOTO: captură video X/ TeslaBoomerPapa

O femeie a fost surprinsă de camere în timp ce aduna sticlele de vin de pe mese, în timpul haosului creat de împușcăturile de la dineul corespondenților de la Casa Albă.

În timp ce mulțimile de reporteri și alți invitați fugeau alarmați din sala de bal a hotelului Washington Hilton, o femeie blondă neidentificată, îmbrăcată într-o blană neagră elegantă, s-a îndreptat direct spre o masă pentru a-și face provizii de băutură, relatează New York Post.

Întrucât incidentul armat a avut loc relativ devreme, în timpul servirii salatei, foarte multe de sticle de vin au rămas abandonate pe mesele din întreaga sală de bal.

Identitatea femeii nu este foarte clară deocamdată și nu se știe dacă este jurnalistă sau o altă invitată.

So, there you have press members STEALING wine bottles: this is who the press is!

Repugnant! pic.twitter.com/IlLlmdciXV — TeslaBoomerPapa (@TeslaBoomerPapa) April 26, 2026

Imaginile cu „captura” de vin au devenit rapid virale. Însă utilizatorii de pe rețelele sociale au fost împărțiți: unii au considerat gestul deplasat, având în vedere că seara ar fi putut deveni tragică dacă atacatorul nu era oprit, în timp ce alții l-au văzut ca pe o mișcare pragmatică din punct de vedere financiar, ținând cont de prețul ridicat al dineului exclusivist.

„Frate, au plătit peste 350 de dolari de persoană și seara s-a terminat mai devreme, recuperarea banilor prin vin gratis e perfect justificată”, a scris un utilizator.

Alți participanți au fost, de asemenea, surprinși ieșind din sala de bal cu sticle de vin după ce haosul a cuprins prestigiosul eveniment din Washington, DC.

Agentul CAA Michael Glantz a devenit și el viral după ce a fost văzut pe cameră mâncându-și liniștit salata, în timp ce alți participanți se ascundeau sub mese din cauza focurilor de armă.

Cina anuală de sâmbătă seară a corespondenților de la Casa Albă a fost întreruptă de un atacator care a încercat să treacă de securitate și a deschis focul înainte de a fi imobilizat.

Au fost trase mai multe focuri, însă, în cele din urmă, doar un agent al Serviciului Secret a suferit o rană minoră după ce a fost împușcat în vesta antiglonț.

Donald Trump și membrii cabinetului său au fost evacuați prompt din sală. A fost prima cină a corespondenților de la Casa Albă la care Trump, în vârstă de 79 de ani, a participat în calitate de președinte.

Suspectul, identificat ca fiind Cole Allen, în vârstă de 31 de ani, din Torrance, California, a încercat să pătrundă dincolo de perimetrul de securitate pentru a ajunge în sala unde avea loc dineul.

Din punct de vedere tehnic, accesul în hotelul Washington Hilton, care găzduiește evenimentul, este supravegheat doar prin verificări sumare ale biletelor. Cei care participă la petrecerile dinaintea cinei sau sunt cazați la hotel nu sunt controlați pentru arme.

Controlul pentru arme are loc înainte de intrarea în sala de bal propriu-zisă.

Allen se confruntă acum cu două capete de acuzare pentru folosirea unei arme de foc în timpul comiterii unei infracțiuni și un capăt de acuzare pentru agresarea unui ofițer federal cu o armă periculoasă, potrivit procurorului SUA pentru Washington, DC, Jeanine Pirro.

El urmează să fie pus sub acuzare oficial pe 27 aprilie.