VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul

Un camion a fost lovit de un tren Intercity la o trecere la nivel cu calea ferată din Gdansk, Polonia, după ce șoferul nu a reușit să părăsească la timp șinele. Martorii l-ar fi încurajat pe șofer să treacă prin bariera deja coborâtă, însă acesta a ezitat.
Ignorând îndemnele de a sparge barierele, șoferul camionului a încercat mai întâi să dea cu spatele pentru a ieși de pe trecerea la nivel cu calea ferată. Numai că din cauza ezitării lui, vehiculul a rămas pe șine în momentul în care a trecut un tren Intercity, potrivit Euronews.
Camionul rămăsese blocat pe șine după ce barierele s-au coborât în timp ce vehiculul traversa calea ferată.
? Ciężarówka na przejeździe, opuszczające się rogatki. Chwilę później – zderzenie z pociągiem.— PLK SA (@PKP_PLK_SA) September 3, 2026
To nagranie z monitoringu pokazuje moment, który mógł zakończyć się tragicznie.
Samochód ciężarowy prowadzony przez zawodowego kierowcę wjechał na przejazd, chwilę później w naczepę… pic.twitter.com/s5B6TAfOVJ
Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum un tren PKP Intercity (operatorul național polonez de transport feroviar pe distanțe lungi) care circula de la Gdynia la Zielona Gora a intrat în coliziune cu camionul în cursul zilei de joi.
Administratorul rețelei feroviare naționale, PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK), a anunțat că martorii i-au făcut semn șoferului să spargă bariera și să părăsească trecerea cât mai repede posibil.
În schimb, acesta a încercat să dea cu spatele, iar apoi, în cele din urmă, a încercat să spargă bariera aflată în fața lui, însă nu suficient de repede pentru a evita trenul care se apropia.
Mecanicul de locomotivă a fost transportat la spital, dar șoferul camionului și cei 250 de pasageri din tren nu au fost răniți.
În urma accidentului, circulația trenurilor pe tronsonul Pruszcz Gdanski–Gdansk Poludniowy a fost suspendată. Trenurile au fost redirecționate pe rute alternative, iar perturbarea traficului a durat câteva ore. Circulația feroviară a fost reluată complet după ora 23:00.
Incidentul este investigat de o comisie specială, iar administratorul rețelei feroviare le-a reamintit oamenilor că, dacă un vehicul rămâne blocat între bariere, acesta trebuie să spargă bariera și să părăsească imediat trecerea la nivel cu calea ferată.