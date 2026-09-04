VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul

Camion blocat pe o trecere de cale ferată, lovit de un tren în Polonia FOTO: capură video X/ PLK SA

Un camion a fost lovit de un tren Intercity la o trecere la nivel cu calea ferată din Gdansk, Polonia, după ce șoferul nu a reușit să părăsească la timp șinele. Martorii l-ar fi încurajat pe șofer să treacă prin bariera deja coborâtă, însă acesta a ezitat.

Ignorând îndemnele de a sparge barierele, șoferul camionului a încercat mai întâi să dea cu spatele pentru a ieși de pe trecerea la nivel cu calea ferată. Numai că din cauza ezitării lui, vehiculul a rămas pe șine în momentul în care a trecut un tren Intercity, potrivit Euronews.

Camionul rămăsese blocat pe șine după ce barierele s-au coborât în timp ce vehiculul traversa calea ferată.

? Ciężarówka na przejeździe, opuszczające się rogatki. Chwilę później – zderzenie z pociągiem.



To nagranie z monitoringu pokazuje moment, który mógł zakończyć się tragicznie.



Samochód ciężarowy prowadzony przez zawodowego kierowcę wjechał na przejazd, chwilę później w naczepę… pic.twitter.com/s5B6TAfOVJ — PLK SA (@PKP_PLK_SA) September 3, 2026

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum un tren PKP Intercity (operatorul național polonez de transport feroviar pe distanțe lungi) care circula de la Gdynia la Zielona Gora a intrat în coliziune cu camionul în cursul zilei de joi.

Administratorul rețelei feroviare naționale, PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK), a anunțat că martorii i-au făcut semn șoferului să spargă bariera și să părăsească trecerea cât mai repede posibil.

În schimb, acesta a încercat să dea cu spatele, iar apoi, în cele din urmă, a încercat să spargă bariera aflată în fața lui, însă nu suficient de repede pentru a evita trenul care se apropia.

Mecanicul de locomotivă a fost transportat la spital, dar șoferul camionului și cei 250 de pasageri din tren nu au fost răniți.

În urma accidentului, circulația trenurilor pe tronsonul Pruszcz Gdanski–Gdansk Poludniowy a fost suspendată. Trenurile au fost redirecționate pe rute alternative, iar perturbarea traficului a durat câteva ore. Circulația feroviară a fost reluată complet după ora 23:00.

Incidentul este investigat de o comisie specială, iar administratorul rețelei feroviare le-a reamintit oamenilor că, dacă un vehicul rămâne blocat între bariere, acesta trebuie să spargă bariera și să părăsească imediat trecerea la nivel cu calea ferată.