Vulcanul Lewotobi Laki-Laki din Indonezia a erupt din nou. Traficul aerian a fost perturbat

Un vulcan de pe insula turistică Flores, în estul Indoneziei, a erupt de mai multe ori începând de vineri seară, după ce autoritățile au emis o alertă de nivel maxim. Cea mai puternică erupție a avut loc vineri la 22:46, care a produs materie vulcanică până la șase kilometri deasupra craterului, iar activitatea vulcanului a dus la suspendarea zborurilor pe aeroportul local.

Cea mai importantă erupţie a vulcanului Lewotobi Laki-Laki, care are altitudinea de 1.584 de metri, s-a produs vineri la ora locală 22:46 (14:46 GMT), când acesta a ejectat materie vulcanică până la o înălţime de şase kilometri deasupra craterelor sale, a transmis Agenţia naţională de vulcanologie din Indonezia într-un comunicat de presă, notează Agerpres.

Mai multe alte erupţii au fost înregistrate sâmbătă dimineaţă, inclusiv una care a ejectat o coloană de cenuşă până la altitudinea de 2,5 kilometri.

Erupţiile s-au produs la scurt timp după ce Agenţia indoneziană de geologie şi-a ridicat nivelul de alertă la gradul 4, cel mai înalt nivel al său, vineri seară.

Muhammad Wafid, directorul agenţiei, le-a cerut localnicilor şi turiştilor să păstreze o distanţă de cel puţin şase kilometri în raport cu craterul vulcanului.

Un aeroport care deserveşte curse interne şi este situat în oraşul Maumere, tot pe insula Flores, şi-a suspendat operaţiunile în urma acestor erupţii vulcanice.

Directorul aeroportului Frans Seda, Partahian Panjaitan, a declarat că autorităţile indoneziene monitorizează evoluţia situaţiei în cursul zilei de duminică înainte de a decide o eventuală reluare a operaţiunilor.

Vulcanul Lewotobi Laki-Laki a intrat în erupţie şi în luna iulie, expulzând atunci o coloană de cenuşă ce a atins altitudinea de 18 kilometri, fapt care a dus la anularea a circa 20 de zboruri operate pe aeroportul situat pe insula turistică Bali.

Laki-Laki, care înseamnă "bărbat" în indoneziană, este alăturat unui alt vulcan mai liniştit, dar mai înalt, cu o altitudine de 1.703 metri, Perempuan, care înseamnă "femeie".

Indonezia, un vast arhipelag, se confruntă cu o activitate seismică şi vulcanică frecventă datorită poziţionării sale în "Cercul de Foc al Pacificului", cea mai întinsă şi activă zonă vulcanică de pe Terra.