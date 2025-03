Mărturia cutremurătoare a unui tată care și-a pierdut fiul în incendiul din clubul din Kocani: „Mai sunt 200 de copii arși înăuntru”

Până acum polițiștii au emis patru mandate de reținere. Sursa foto: guyelster via X

Tatăl unui tânăr care a murit în incendiul din clubul din Kocani, Macedonia de Nord, a spus că și-a petrecut toată noaptea cu salvatorii la locului focului, iar la interior s-ar afla încă 200 de trupuri carbonizate. În lacrimi, bărbatul a spus că singurul său copil, în vârstă de 21 de ani, se numără prin cei 59 de morți confirmați până acum.

În clubul din Kocani se aflau în jur de 1500 de tineri cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani. Până în momentul de față, autoritățile din Macedonia de Nord au confirmat că au murit 59 de persoane, dintre care doar 35 au fost identificate, printre ele și fiul acestui bărbat, un tânăr de doar 21 de ani.

„Este singurul meu copil, el a murit. Ce ar trebui să fac? Avea 21 de ani, abia a început să trăiască. Noi suntem de aici, din Kocani. Toți ar trebui pedepsiți și aruncați la pământ. 150 de suflete, 150 de familii au fost devastate. Ce a mai rămas pentru mine în viață? Nu mai am nevoie de viața mea. Aceasta a fost singurul meu copil. Nu mai am nevoie de viața mea. Am fost acolo toată noaptea. Nu pot scoate nici măcar cadavrele. Nu le pot scoate! Trebuie să fie 200 de oameni înăuntru. Copii, arși. De nerecunoscut. Sunt cadavre, doar cadavre înăuntru. Nu-i pot scoate, nici măcar cu elicoptere, cu forțe speciale, nu îi pot scoate. Iar șefii își bagă banii în buzunare. Al naibii de mulți bani”, a spus bărbatul, în lacrimi.

Incendiul a izbucnit, după ce tavanul s-a aprins de la artificiile de interior lansate de pe scena pe care cânta o trupă de hip-hop. Tinerii au încercat să fugă, dar discoteca era supraaglomerată, iar geamurile erau acoperite cu gratii. 59 de persoane au murit, printre ei și un polițist care era de serviciu, făcea controale antidrog. 155 de persoane au fost rănite.

Trei pacienți spitalizați la Skopje au fost transportați la un spital din Salonic. În următoarele două ore alți pacienți vor fi trimiși la Sofia, în timp ce alții vor primi îngrijiri medicale în Serbia. Este vorba despre pacienții care se află în stare foarte gravă și care nu pot fi îngrijiți în spitalele din Macedonia de Nord.

Până acum polițiștii au emis patru mandate de reținere.