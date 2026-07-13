Omul de afaceri care a vândut terenul pentru stațiunea din Albania a lui Jared Kushner e acuzat că a falsificat actele de proprietate

Locuitorii satului Zvërnec, aflat în apropierea proiectului, contestă de peste un deceniu în instanță dreptul de proprietate revendicat de Shehu. Foto: Getty Images

Terenul de coastă din Albania pe care Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, vrea să construiască un resort de lux ar fi fost vândut în baza unor acte de proprietate false. Procurorii albanezi au emis un mandat de arestare pe numele omului de afaceri Artur Shehu, care a vândut acest pământ dezvoltatorilor americani în primăvară. Mai mult, procurorii susțin că Shehu a spălat bani pentru traficanții de cocaină, relatează Reuters.

Artur Shehu respinge toate acuzațiile formulate împotriva sa, potrivit avocatului său. Kujtim Cakrani a confirmat că procurorii din Albania au emis un mandat de arestare pe numele lui Shehu pentru spălare de bani pentru traficanți de droguri.

„Nimic din ce s-a afirmat despre caracterul lui Artur Shehu nu este adevărat. Nu este nici traficant de droguri nici falsificator de documente de proprietate. Domnul Shehu este la curent cu acuzațiile care i-au fost aduse de procurorii din Albania. Aceste acuzații nu îl îngrijorează pentru că el susține că adevărul este total diferit de ceea ce susțin procurorii”, a declarat avocatul.

Procurorii susțin că Shehu și asociații săi au adus cocaină din America de Sud în porturile europene și au spălat banii obținuți pentru construirea unui imperiu imobiliar, inclusiv prin utilizarea unor acte de proprietate falsificate.

Purtătorul de cuvânt al Departementului de Justiție al SUA a refuzat să spună dacă a primit vreo solicitare de la Albania pentru a-l reține pe Shehu în Miami.

Teren vândut în baza unor documente false

În luna aprilie, Shehu a vândut o fâșie de coastă albaneză companiei Albania Land Development, deținută de dezvoltatorii proiectului susținut de Kushner, Sazan Real Estate Development, împreună cu alți investitori.

Procurorii susțin acum că pământul, pe care deja s-a început construcția resortului de lux, a fost vândut în baza unor acte de proprietate falsificate.

„Există suspiciuni rezonabile, bazate pe probe, că bunurile menționate mai sus au fost dobândite prin folosirea unor documente falsificate”, au scris procurorii în documentele consultate de Reuters.

Dosarul întocmit de procurori nu conține nicio acuzație de ilegalitate împotriva ginerelui președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a companiilor Sazan Real Estate Development, Albania Land Development sau a altor investitori implicați în proiect.

Reuters nu a găsit indicii că investitorii ar fi fost la curent cu suspiciunile care îl vizează pe Shehu atunci când au achiziționat terenul.

„Continuăm să credem că achizițiile de teren au fost realizate în mod legal și în conformitate cu procedurile aplicabile. Ca întotdeauna, respectăm și vom coopera cu orice procedură legală”, a transmis Sazan Real Estate Development.

Deși compania Sazan a confirmat că Jared Kushner este investitor în proiect, nu au fost făcute publice nici care este exact rolul său în acest proiect, nici valoarea investiției.

Proiectul lui Kushner a declanșat „Revoluția Flamingo”

Acuzația că actele de proprietate ar fi fost falsificate reprezintă un nou obstacol pentru proiectul de mare amploare. Anunțul că ginerele lui Donald Trump va construi această stațiune în Albania, pe teren virgin, a declanșat un val de furie în Albania și mii de oameni au ieșit în stradă ca să ceară oprirea proiectului.

Locuitorii satului Zvërnec, aflat în apropierea proiectului, contestă de peste un deceniu în instanță dreptul de proprietate revendicat de Shehu.

Luna trecută, aproximativ 12 dintre aceștia au prezentat jurnaliștilor Reuters acte de proprietate și documente fiscale despre care spun că demonstrează că ei sunt proprietarii de drept ai terenului. Avocatul lor, Kostandin Beko, a declarat că procesul este încă pe rol și că intenționează să solicite instanței suspendarea proiectului.

Albania, cândva una dintre cele mai sărace și izolate țări din Europa, este acum stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană și traversează un boom imobiliar de-a lungul unora dintre ultimele sectoare de coastă neatinse de dezvoltare de la Marea Adriatică.

Resortul susținut de Kushner va fi ridicat pe o porțiune de litoral sălbatic, cu plaje, păduri și o zonă umedă în care trăiesc țestoase marine și flamingo. Flamingii au devenit simbolul opoziției față de proiect, protestele fiind denumite „Revoluția Flamingo”.

Soția lui Kushner, Ivanka Trump, a declarat că ideea proiectului le-a venit după ce au văzut coasta dintr-un iaht, în urmă cu câțiva ani.

În 2024, Kushner a prezentat proiectul pe rețelele sociale, publicând un clip video în care unde terenul era acoperit de un hotel, vile, piscine și pontoane pentru iahturi. El nu a dezvăluit public valoarea investiției sale.

Guvernul Albaniei susține ferm proiectul și afirmă că protestele sunt orchestrate de adversarii politici. Premierul Edi Rama a declarat luna trecută pentru Reuters că este un proiect „frumos” și că va fi dus la bun sfârșit indiferent de opoziție.

Întrebat despre acuzațiile din dosar împotriva lui Shehu, un purtător de cuvânt al guvernului a spus că executivul nu intervine în tranzacții private și că proiectul respectă legislația albaneză și normele Uniunii Europene.

Anterior, Bruxellesul a avertizat Albania că pune în pericol procesul de aderare la UE și i-a cerut să respecte normele europene privind protecția mediului în legătură cu acest proiect.