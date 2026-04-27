Melania și Donald Trump cer ca prezentatorul Jimmy Kimmel să fie dat afară, după un monolog plin de ironii: „Un laș”

Melania și Donald Trump cer ca prezentatorul de televiziune Jimmy Kimmel să fie dat afară de ABC, după ce vedeta americană i-a ironizat din nou. Cu două zile înainte de atacul de la Dineul Corespondenților, Kimmel a spus că Prima Doamnă are „aura unei văduve în devenire”. În replică, Melania Trump a spus că acesta este „un laș” și a cerut postului de televiziune să ia măsuri, relatează Agerpres.

Replica Melaniei Trump pentru Jimmy Kimmel vine după atacul armat de la Dineul Corespondenților, organizat de Casa Albă la Hotelul Washington Hilton din capitala americană. Prima Doamnă se afla la eveniment când un bărbat de 31 de ani a deschis focul, iar președintele Donald Trump a declarat ulterior că aceasta a fost traumatizată.

„Acest monolog despre familia mea nu este umor. Oameni ca Kimmel nu ar trebui să aibă ocazia să intre în casele noastre în fiecare seară pentru a răspândi ură”, a scris Prima Doamnă pe X.

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

Monologul lui Jimmy Kimmel a fost aspru criticat și de Donald Trump într-o postare pe Truth Social.

„Jimmy Kimmel trebuie concediat imediat de Disney şi ABC. Uau, Jimmy Kimmel, care nu este deloc amuzant, aşa cum o atestă ratingurile sale TV groaznice, a făcut o declaraţie cu adevărat şocantă în emisiunea sa.



A arătat o înregistrare video falsă cu Prima Doamnă, Melania, şi fiul nostru, Barron, ca şi cum ar fi stat de fapt în studioul său, ascultându-l vorbind, ceea ce nu s-a întâmplat şi nu se va întâmpla niciodată. Apoi a spus: 'Prima noastră Doamnă, Melania, este aici. Uitaţi-vă la Melania, atât de frumoasă. Doamnă Trump, aveţi aura unei văduve în devenire'.

O zi mai târziu, un nebun a încercat să intre în sala de bal a Cinei Corespondenţilor de la Casa Albă, încărcat cu o puşcă, un pistol şi multe cuţite. Era acolo dintr-un motiv foarte evident şi sinistru.



Apreciez că atât de mulţi oameni sunt indignaţi de apelul josnic la violenţă al lui Kimmel şi, în mod normal, nu aş reacţiona la nimic din ceea ce a spus, dar acum s-a întrecut mult limita”, a scris Trump.

Nu este prima dată când prezentatorul TV este ținta unor critici virulente din partea administrației Trump.

Mare vedetă a emisiunilor de noapte, Jimmy Kimmel a provocat furia dreptei americane în septembrie anul trecut, care l-a acuzat că a exploatat politic asasinarea influencerului Charlie Kirk, pro-Trump.

Deținută de Disney, ABC l-a suspendat apoi de pe post pe prezentator. Dar, confruntată cu proteste și acuzații de cenzură, televiziunea l-a readus pe prezentator la o săptămână după demiterea sa.

Donald Trump a salutat suspendarea prezentatorului drept „o veste grozavă pentru America”, înainte de a denunța revenirea sa la „știrile false ABC”.