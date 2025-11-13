Merz l-a sunat pe Zelenski să-i ceară să nu le mai dea voie bărbaților tineri să fugă în Germania: „Să-şi facă datoria în ţara lor”

Publicat la 18:04 13 Noi 2025

Friedrich Merz și Volodimir Zelenski într-o întâlnire la Bruxelles în octombrie 2025. Sursă foto: Hepta

Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut, joi, președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să nu le mai permită bărbaților tineri să părăsească țara, scrie Agerpres, care citează AFP.

Solicitarea lui Merz vizează o decizie recentă a Kievului de a autoriza ieșirea din țară a ucrainenilor cu vârste între 18 şi 22 de ani.

Efectul a fost că un nou val de refugiați ucraineni a ajuns în Germania, adaugă sursa citată.

Merz și Zelenski au avut o convorbire telefonică în contextul scandalului de corupție care zguduie Ucraina.

Timur Mindich, un apropiat și partener de afaceri al lui Zelenski, a fugit din țară după ce s-a aflat că a patronat o schemă de spălare de bani în valoare de 100 de milioane de dolari.

Scandalul s-a extins în Guvernul de la Kiev, iar președintele a cerut demisiile a doi miniștri.

Merz anunță diminuarea ajutoarelor pentru refugiații ucraineni după discuția cu Zelenski

Potrivit unei declarații făcute de cancelarul german după discuția la telefon cu Zelenski, șeful guvernului de la Berlin i-a solicitat președintelui ucrainean "să vegheze ca, în special, tinerii bărbați ucraineni să nu vină în număr mare și tot mai mulți în Germania, ci să-și facă datoria în țara lor".

Merz a avertizat că ajutoarele sociale de care beneficiază în Germania refugiații ucraineni vor fi diminuate.

"Astfel, stimulentul de a munci va fi mai puternic decât tentația de a rămâne în sistemul de asistență socială", a estimat el.

Cancelarul a precizat că, în vederea diminuării ajutoarelor, refugiații ucraineni vor fi incluși în rândul celor cărora li se aplică legislația privind beneficiile sociale pentru solicitanții de azil.

Măsura îi va viza pe ucrainenii sosiți în Germania după 1 aprilie 2025, după cum au declarat surse guvernamentale germane.

Această decizie ar urma să ducă la economii de circa 730 de milioane de euro la bugetul Germaniei, anul viitor.

Germania găzduiește peste un milion de refugiați ucraineni

Dintre cei peste 5,6 milioane de ucraineni care s-au refugiat în străinătate după invazia lansată de Rusia în februarie 2022, Germania a primit mai mult un milion.

Sosirea tinerilor ucraineni în țară s-a accelerat rapid după decizia Kievului de la sfârșitul lunii august, de a relaxa legea marțială şi de a le permite bărbaților tineri să iasă din țară.

Conform dispozițiilor aplicate în Ucraina odată cu lansarea invaziei ruse, bărbații apți să servească în armată, cu vârste între 22 şi 60 de ani, au în continuare interdicție de a părăsi țara.

Restricția s-a aplicat până în august anul curent şi celor cu vârste între 18 și 22 de ani.

Ucrainenii cu vârste de peste 25 de ani pot fi luați de pe stradă și trimiși pe front

Ucrainenii cu vârste de peste 25 de ani pot fi mobilizați, prin urmare unii evită ieșirile din casă pentru a nu se întâlni cu patrulele de recrutori militari.

În cazul celor cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani nu a fost decretată mobilizarea obligatorie, dar cei voluntari se pot alătura armatei.

În Ucraina primele luni de război au fost marcate de un elan patriotic, numeroși voluntari solicitând atunci să intre în rândurile armatei.

Ulterior, Kievul s-a văzut nevoit să se bazeze pe mobilizarea obligatorie, o măsură nepopulară care a condus la numeroase tentative de fugă din țară, coruperea responsabililor militari, dezertări și operațiuni de recrutare forțată.