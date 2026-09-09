Merz și-a anulat discuția la telefon cu Trump după ce președintele SUA a salutat victoria AfD: "Faceți Germania din nou măreață"

Merz și-a anulat discuția telefonică cu Trump după ce președintele SUA a salutat public victoria electorală a AfD. Foto: Hepta

Cancelarul german Friedrich Merz și-a anulat o convorbire telefonică planificată miercuri cu președintele SUA, Donald Trump, relatează The Guardian. S-a întâmplat astfel la câteva ore după ce Trump și-a exprimat public satisfacția pentru victoria partidului de extremă dreapta AfD (Alternativa pentru Germani) în alegerile regionale a din landul Saxonia-Anhalt, adaugă sursa citată.

Un purtător de cuvânt al lui Merz a refuzat să ofere un motiv pentru anulare, dar a menționat, la întrebările jurnaliștilor, că decizia nu s-a datorat unor suprapuneri de program.

Într-o postare pe platforma sa, Truth Social, Trump a salutat „o noapte cu adevărat mare” pentru AfD și a folosit abrevierea MGGA. Aceasta reprezintă aparent o variantă adaptată a sloganului său, Make America Great Again (Faceți America măreață din nou), 'America' fiind înlocuită de 'Germania' în acest caz.

Trump, despre victoria AfD: Populiștii sunt în creștere. Faceți Germania măreață din nou

„Uau! Partidul Populist din Germania tocmai a avut o noapte cu adevărat memorabilă. În sfârșit, s-au săturat de regulile și reglementările absolut oribile privind imigrația, care au afectat atât de mult Germania. (Populiștii) sunt în creștere și nu vor mai accepta aceste reglementări! MGGA!!! Președintele DJT”, a scris liderul de la Washington.

Purtătorul de cuvânt al lui Merz nu a răspuns direct la comentariile lui Trump. El a refuzat să comenteze dacă există o legătură între anularea convorbirii telefonice de către cancelarul Merz și postarea președintelui american.

Oficialul a amintit însă că șeful executivului german a obiectat frecvent „în termeni generali” la „interferența sau comentariile asupra situației politice interne, în special în ceea ce privește alegerile”.

Șefa AfD i-a strigat lui Merz că „e terminat”

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și șefa partidului extremist AfD, Alice Weidel, s-au certat în forul legislativ german, miercuri, la câteva zile după ce formațiunea extremistă a obținut o victorie istorică la alegerile regionale din land-ul Saxonia-Anhalt. Dezbaterea cu strigăte și scandal a început după ce Weidel a strigat în Bundestag că guvernul lui Merz „e terminat”.

Timpul dumneavoastră a expirat”, i-a spus ea cancelarului, conform publicației Bild.

„De mult timp este afectată însăși structura de rezistență a economiei. Împingeți Germania spre faliment de stat”, a adăugat șefa extremiștilor germani.

Socialiștii din SPD, aliați ai formațiunii lui Merz la guvernare, au râs din băncile lor, dar Weidel a avut cuvinte dure și pentru ei.

„În Saxonia-Anhalt sunteți un partid minuscul. Iar în Mecklenburg-Pomerania Occidentală vă îndreptați în aceeași direcție. Pe bună dreptate. Foștii alegători ai fostului partid al muncitorilor sunt acum alegătorii noștri și vor schimbarea politică”, a spus ea.