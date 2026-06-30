Mesaje contradictorii dinspre Iran și SUA după atacurile din weekend. Trump spune că negocierile reîncep azi, Iranul neagă

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Donald Trump a declarat că negocierile cu Iranul se desfășoară astăzi în Qatar, iar emisarul său, Steve Witkoff, se îndreaptă spre capitala Doha, potrivit a doi oficiali americani, citați de CNN. Posibila revenire la masa negocierilor vine după câteva zile tensionate, în care a părut că războiul din Orient pornește din nou din plin - SUA și Iranul au făcut schimb de focuri pe parcursul mai multor zile, iar escaladarea militară a fost dublată de o retorică aspră din partea ambelor părți.

Însă, purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene, Esmaeil Baghaei, a afirmat că nu sunt programate discuții cu SUA, la niciun nivel, în zilele următoare, deși o delegație iraniană de experți va merge la Doha pe parcursul săptămânii.

Baghaei a spus că Iranul și SUA nu au ajuns încă în etapa negocierii unui acord final.

Mesajele contradictorii ridică noi semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca negociatorii să respecte termenul de 60 de zile, după ce cele două părți și-au lansat atacuri una alteia în weekend, tensionând și mai mult armistițiul deja fragil.

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În Iran: Baghaei a declarat că, potrivit clauzei 13 din memorandumul dintre SUA și Iran, negocierile privind un acord final pot începe doar după ce va începe punerea în aplicare a clauzelor 1, 4, 5, 10 și 11. El a spus că SUA au emis autorizații legate de Clauza 10, care vizează vânzările de petrol, iar Iranul urmărește aplicarea acestora. De asemenea, a precizat că se lucrează și la punerea în aplicare a clauzei 11, referitoare la activele înghețate.

În acest context, o delegație iraniană de experți va merge la Doha spre sfârșitul săptămânii, a spus el, adăugând că orice vizită a unor oficiali americani în Qatar nu are legătură cu deplasarea delegației iraniene.

Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a declarat că Iranul își va respecta angajamentele dacă SUA vor face același lucru, avertizând și că Iranul va „răspunde ferm amenințărilor”. El a mai spus că jumătate din cele 12 miliarde de dolari în active iraniene înghețate, păstrate în Qatar, vor fi returnate regimului iranian— o chestiune în privința căreia SUA au transmis informații contradictorii.

În SUA: Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat pentru Fox News că vor avea loc discuții la nivel înalt, iar în paralel se vor purta negocieri tehnice. „Emisarul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Trump, vor zbura la Doha pentru reuniuni la nivel înalt în această săptămână”, a spus ea.

În Israel: Ministrul apărării, Israel Katz, a declarat că Trump a insistat ca războaiele din Liban și Iran să fie tratate împreună în negocierile pentru armistițiu, în pofida dorinței Israelului de a le aborda drept conflicte separate. El a spus că Israelul a primit sprijinul SUA pentru a rămâne în Liban până când Hezbollah va fi dezarmat pe întreg teritoriul țării.

În Strâmtoarea Ormuz: Înlăturarea minelor va fi făcută exclusiv de Iran, a declarat adjunctul ministrului iranian de externe, respingând afirmațiile președintelui Emmanuel Macron potrivit cărora Franța, Omanul și alte țări ar urma să colaboreze. Peste 24 de nave comerciale au tranzitat punctul strategic de trecere în decurs de 24 de ore, potrivit datelor MarineTraffic — o mică parte față de nivelurile de dinaintea războiului.

În Liban: Președintele parlamentului libanez, Nabih Berri, considerat un aliat-cheie al Hezbollah, a criticat dur acordul intermediat de SUA între Israel și țara sa, afirmând că „nu va fi pus în aplicare”. Luptele dintre Hezbollah, susținută de Iran, și forțele israeliene din sudul Libanului au continuat în weekend, la câteva zile după ce cele două țări au semnat un nou armistițiu.