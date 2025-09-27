Moldova fierbe: Blackout total, atacuri cibernetice, secții incendiate-scenariile pentru care se pregătesc autoritățile de la Chișinău

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Autoritățile de la Chișinău sunt pregătite pentru mai multe scenarii extreme în ziua alegerilor parlamentare de duminică. Serviciile secrete, Poliția și reprezentanții Comisiei Electorale Centrale s-au pregătit în ultimele zile pentru provocări majore, de la proteste violente la un blackout total.

Potrivit unor surse oficiale, cele mai probabile provocări vor fi alertele cu bombe la instituții sau la secțiile de votare din țară și din Diaspora. Alarme false cu bombă sunt tacticile deja folosite în trecut iar acestea vor fi gestionate de instituțiile de securitate, astfel încât scrutinul să se desfășoare normal. De altfel, chiar vineri a existat o alarmă falsă cu bombă la Tribunalul unde urma să fie adus oligarhul repatriat din Grecia, Vladimir Plahotniuc.

O îngrijorare majoră a autorităților de la Chișinău are legătură cu eventuale violențe de stradă organizate de persoane instruite în Serbia de GRU rusesc – este un risc în diminuare, pentru că SIS, IGP și PCCOCS au reținut peste 70 de persoane cu vârste între 19 și 40 de ani, instruite să folosească arme de foc și să rupă cordoane de poliție; în urma perchezițiilor au fost descoperite arme, bastoane, grenade, corturi, haine de camuflaj și zeci de mii de euro. MAI a mobilizat instituțiile din subordine pentru bună desfășurare a scrutinului.

Acțiuni de vandalism sau destabilizare ar putea apărea și din partea unor grupuri legate de regiunea transnistreană. Rusia încearcă să recruteze resurse ale așa-numitului MGB, susțin autoritățile de la Chișinău.

La fel ca la scrutinele electorale precedente, cel mai probabil vor exista atacuri cibernetice, însă autoritățile se așteaptă ca ele să poată fi respinse. Sunt pregătite pentru atacuri cibernetice asupra frontierelor, aeroportului, plăților, semnăturii digitale și comunicațiilor – în 2025 au fost identificate peste 1000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice; autoritățile le contracarează zilnic. CEC, la rândul său garantează că votul este protejat prin procese-verbale scrise și validat de Curtea Constituțională.

De asemenea, serviciile rusești încearcă să compromită sistemul cibernetic guvernamental; autoritățile monitorizează permanent și comunică transparent pentru a evita panica.

În ziua votului de duminică sunt așteptate întreruperi de curent electric și chiar un blackout total, au declarat surse oficiale pentru Antena 3 CNN. Autoritățile deja au făcut pregătirile ca să fie continuat procesul de votare. Furnizorii de electricitate adoptă măsuri în plus și dispun de echipe dedicate disponibile la necesitate în pentru intervenții. Au fost pregătite și generatoare însă acestea nu pot acoperi toate secțiile de votare.

Îngrijorări sunt și în legătură cu fraudele electorale. Șeful Poliției din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a anunțat sâmbătă că Poliția Națională documentează posibile tentative de corupere a alegătorilor, vizând cetățeni din regiunea transnistreană care ar fi fost tentați cu sume de câte 200 de dolari pentru a se deplasa în România și a vota la scrutinul parlamentar de duminică.