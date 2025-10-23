Moment istoric la Vatican. Regele Charles și Papa Leon se vor ruga împreună în Capela Sixtină, o premieră după 500 de ani

Publicat acum 25 minute

Regele Charles și Papa Leon vor scrie istorie împreună, la Vatican. Pentru prima dată de la ruptura lui Henric al VIII-lea de Roma în 1534, un monarh englez se va ruga public alături de un papă, relatează The Guardian.

Regele se va alătura Papei Leon al XIV-lea la un serviciu ecumenic în Capela Sixtină, în timpul vizitei sale de stat, împreună cu regina, la Vatican, în perioada 22–23 octombrie — un gest considerat un „moment semnificativ” în relațiile dintre Biserica Catolică și Biserica Angliei, al cărei guvernator suprem este Charles.

Familia regală va vizita, de asemenea, Bazilica Sfântul Pavel din afara Zidurilor (St Paul Outside the Walls), ale cărei legături cu coroana engleză datează din vremea conducătorilor saxoni, inclusiv regii Offa și Æthelwulf, care au contribuit la întreținerea mormântului apostolului Pavel aflat în interiorul bazilicii papale.

Regele a fost de acord cu propunerea Papei de a deveni „confrate regal” al abației. Acest dar al „confraternității” reprezintă o recunoaștere a fraternității spirituale.

Vaticanul a instalat un scaun special pentru monarh, care va rămâne în bazilică drept semn permanent al respectului reciproc dintre Papa Leon și Rege, în calitatea lor de șefi de stat. Decorat cu stema regală, Regele va folosi scaunul în timpul serviciului ecumenic din abație, după care acesta va rămâne în absida bazilicii pentru a fi folosit, în viitor, de moștenitorii și succesorii săi.