Moment istoric la Vatican. Regele Charles și Papa Leon se vor ruga împreună în Capela Sixtină, o premieră după 500 de ani

Regele Charles și Papa Leon se roagă împreună în Capela SixtinăPublicat acum 17 minute
Regele Charles, Regina Camilla și Papa Leon se roagă împreună în Capela Sixtină.
Papa Leon al XIV-lea a sosit în Capela Sixtină pentru a conduce rugăciunea ecumenică, împreună cu Arhiepiscopul Stephen Cottrell de York. Familia regală a Angliei, Regele Carol al III-lea și Regina Camilla, îl așteptau pe Pontif.
Regele Charles a ajuns la Vatican și a fost primit de Papa LeonPublicat acum 22 minute
Regele Charles și Regina Camilla au ajuns, joi, la Vatican. Regele și Regina au fost primiți de Papa Leon în prima întâlnire dintre monarh și Papă.
Au apărut și primele imaginii cu Regele, Regina și Papa.
„Bun venit”, la întâmpinat Papa pe Regele Carol în Bibliotecă. „Sunt încântat”, i-a răspuns Regele, uimit de frumusețea artistică a Palatului Apostolic.
În curând aceștia se vor ruga împreună - este prima dată când un rege anglican se va ruga alăturid de un papă.
Moment istoric la Vatican. Regele Charles se va ruga alături de Papa Leon, o premieră în ultimii 500 de aniPublicat acum 25 minute
Regele Charles și Papa Leon vor scrie istorie împreună, la Vatican. Pentru prima dată de la ruptura lui Henric al VIII-lea de Roma în 1534, un monarh englez se va ruga public alături de un papă, relatează The Guardian.
Regele se va alătura Papei Leon al XIV-lea la un serviciu ecumenic în Capela Sixtină, în timpul vizitei sale de stat, împreună cu regina, la Vatican, în perioada 22–23 octombrie — un gest considerat un „moment semnificativ” în relațiile dintre Biserica Catolică și Biserica Angliei, al cărei guvernator suprem este Charles.
Familia regală va vizita, de asemenea, Bazilica Sfântul Pavel din afara Zidurilor (St Paul Outside the Walls), ale cărei legături cu coroana engleză datează din vremea conducătorilor saxoni, inclusiv regii Offa și Æthelwulf, care au contribuit la întreținerea mormântului apostolului Pavel aflat în interiorul bazilicii papale.
Regele a fost de acord cu propunerea Papei de a deveni „confrate regal” al abației. Acest dar al „confraternității” reprezintă o recunoaștere a fraternității spirituale.
Vaticanul a instalat un scaun special pentru monarh, care va rămâne în bazilică drept semn permanent al respectului reciproc dintre Papa Leon și Rege, în calitatea lor de șefi de stat. Decorat cu stema regală, Regele va folosi scaunul în timpul serviciului ecumenic din abație, după care acesta va rămâne în absida bazilicii pentru a fi folosit, în viitor, de moștenitorii și succesorii săi.